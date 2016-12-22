В МИД заявили об отсутствии планов снова сократить дипмиссию США в России

Москва пока не планирует дальнейшее сокращение числа сотрудников американского диппредставительства в России, заявил зЗамглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, российская сторона еще не сертифицировала прошлое сокращение

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва пока не планирует дополнительно сокращать численность работающих в России американских дипломатов. Об этом он сказал после завершения двухдневных консультаций с замгоссекретаря США Томасом Шэнноном.

Рябкова попросили прокомментировать слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Москва планирует привести условия работы американских диппредставительств в России «в полное соответствие с тем, что называется паритетом», который прозвучали в понедельник, 11 сентября.

«Это не означает дальнейшего сокращения сотрудников американских дипучреждений в Российской Федерации. Мы до сих пор не сертифицировали, скажем так, окончания американкой стороной мероприятий, связанных с нашим предписанием о выравнивании численности персонала в российских загранучреждениях в США и, соответственно, американского персонала в России, приведение того и другого к паритету», — цитирует Рябкова «Интерфакс»

«Мы рассчитываем в ближайшие дни убедиться, что это проведено. Во всяком случае, американцы в ходе вчерашних консультаций заверили нас твердо и однозначно, что это предписание выполнено», — добавил он.

В американском посольстве в России на просьбу прокомментировать слова Лаврова заявили, что не будут угадывать планы российской стороны. Об этом РБК заявила глава пресс-службы американской дипломатической миссии Мария Олсон. «Мы не будем гадать о шагах, которые российская сторона может предпринять в будущем», — сказала Олсон.

Конфикт между Москвой и Вашингтоном, приведший к сокращению дипмиссий в обеих странах, начался в декабре 2016 года, когда президент США Барак Обама выслал из страны 35 российских дипломатов, а также конфисковал две загородные «дачи» российских дипмиссий в Нью-Йорке и Вашингтоне. Москва ответила на это решение в июне 2017 года и потребовала от США сократить численность работающих в России дипломатов ​на 755 человек (до 455 сотрудников), чтобы установить паритет по количеству работников дипмиссий в обеих странах.

