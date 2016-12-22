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Москва не увидела перспектив возврата дипломатических объектов в США
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Москва не увидела перспектив возврата дипломатических объектов в США
Война санкций, 18:41
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Москва не увидела перспектив возврата дипломатических объектов в США
Сергей Рябков подвел итоги двухдневных консультаций со своим американским коллегой Томасом Шенноном. По словам Рябкова, перспектив возраста дипобъектов России он не увидел. Подача иска по этому вопросу займет нескольких недель

В Хельсинки завершились двухдневные консультации заместителя главы МИД России Сергея Рябкова и замглавы Госдепа Томаса Шенноном. По их итогам представитель российского внешнеполитического ведомства заявил, что у него «остались смешанные чувства».

«Не могу сказать, что доволен», — приводит его слова «РИА Новости». «Особенно по двусторонним делам приходится констатировать сложности, которые в последние дни и недели во много раз возросли», — уточнил Рябков.

Дипломат по итогам встречи заявил об отсутствии перспектив возврата российских дипломатических объектов в США. «К сожалению, перспективы урегулирования проблемы с возвратом нам дипломатических объектов пока я не вижу», — сказал он.

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Рябков подтвердил, что Москва собирается подать в суд на США и отметил, что это вопрос не месяцев, а недель. Мы будем стремиться это сделать в прямом смысле по горячим следам», — сказал он. «Мы находимся на стартовой площадке в плане подбора документов. Но мы не будем затягивать этот процесс никоим образом», — подчеркнул Рябков.

Пресс-служба российского внешнеполитического ведомства накануне сообщала, что на текущих переговорах Рябкова и Шеннона обсуждалась ситуация с закрытием российского генконсульства в Сан-Франциско и двух представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке.

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В МИДе отметили, что Рябков на переговорах с Шенноном заявил ему о том, что закрытие дипобъектов расценивается Москвой как «нелегитимный захват». Обыски в генконсульстве, и в помещениях, обладающих дипломатическим иммунитетом, проводившиеся «под угрозой применения силы», Рябков назвал нарушением Венской конвенции о дипломатических и консульских сношениях, двусторонней Консульской конвенции. Вчера дипломат говорил, что Москва подготовит ответ на такие действия Вашингтона в течение месяца.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: США , МИД , Госдеп , дипломатический скандал , Сергей Рябков
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