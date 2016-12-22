Поклонская объяснила отказ от показа «Матильды» правом собственника

Наталья Поклонская прокомментировала отказ крупнейшей сети кинотеатров России «Формула кино» и «Синема парк» от показа фильма Алексея Учителя «Матильда». Она назвала данное решение правом собственника

Наталья Поклонская (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Отказ крупнейшей сети кинотеатров в России от фильма «Матильда» — право собственников, которое может быть реализовано совершенно по разным причинам, в том числе и из-за уважения к религиозным чувствам людей и заботы об их безопасности, заявила РБК депутат Госдумы Наталья Поклонская.

«Не исключено, что такое решение могло быть вызвано отсутствием должной реакции контрольных надзорных органов на очевидное нарушение закона, в том числе допущенное при выдаче прокатного удостоверения на фильм», — сказала она. По словам депутата, сведения о «провокативности данного фильма» есть у компетентных органов, которые занимаются контролем и надзором по предупреждению экстремистской деятельности.

Поклонская подчеркнула, что осуждает любое проявление насилия, «тем более представляемое под видом экстремистской деятельности именно в религиозной сфере». «Все это направлено, естественно, на дестабилизацию общества, разобщение людей, дискредитацию православных верующих, в чем, по всей видимости, не желают участвовать руководители отдельных сетей кинотеатров в России. Убеждена, что правоохранительные, надзорные органы и спецслужбы дадут исчерпывающие ответы на возникшие вопросы и вызовы», — сказала Поклонская.

«Руководители кинотеатров уважают религиозные чувства людей и в том числе заботятся об их безопасности. Молчание в части профилактических мероприятий со стороны компетентных органов на очевидное нарушение закона при выдаче прокатного удостоверения тоже является фактором, который сподвиг для подобного решения руководителей кинотеатров», — добавила депутат.

Во вторник стало известно, что объединенная сеть кинотеатров «Формула кино» и «Синема парк», куда входят 75 кинотеатров в 28 российских городах, отказалась от проката фильма «Матильда». Пресс-служба киносети объяснила данное решение желанием «оградить посетителей кинотеатров сети от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма».

Решение киносети последовало на фоне целой волны инцидентов, связанных с выходом фильма «Матильда». Последний из них произошел в минувший понедельник в Москве. Трое неизвестных в масках подожгли автомобиль адвоката Константина Добрынина, который представляет режиссера Алексея Учителя. На месте ЧП были разбросаны листовки с надписью «Гореть за Матильду».

Депутат Поклонская последовательно выступает за запрет фильма Алексея Учителя «Матильда». Она считает, что картина, рассказывающая историю романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с балериной Матильдой Кшесинской, оскорбляет чувства верующих.