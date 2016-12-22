Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,99 57,44 EUR Нал. 69,32 68,59 USD Бирж. 57,70 +0,48 EUR Бирж. 69,05 +0,65 USD ЦБ. 57,27 +0,10 EUR ЦБ. 68,55 -0,10 EUR/USD 1,20 +0,00 ММВБ 2058,37 +0,70% РТС 1123,47 -0,29% Brent 54,30 +0,69% DJIA 22113,92 +0,26% Nasdaq 6439,75 +0,12% FTSE 7405,34 -0,11%
Поклонская объяснила отказ от показа «Матильды» правом собственника
Лента новостей
США заверили в выполнении предписаний по сокращению числа дипломатов 18:21, Политика МВД рассказало о 100 тыс. участников крестного хода в Петербурге 18:12, Общество «Реал» оценил своего футболиста в €1 млрд 18:01, Спорт Взятка или премия: о чем говорят документы суда над Алексеем Улюкаевым 17:58, Мнение ФИФА назвала цену билетов на матчи ЧМ-2018 и дату начала продаж 17:53, Общество «РИА Новости» сообщили о поступлении звонков о «минировании» с Украины 17:45, Общество СМИ узнали об угрозе финансированию оборонзаказа России из-за санкций США 17:35, Политика Основатель LavkaLavka рассказал о визите прокуратуры в компанию 17:29, Бизнес Поклонская объяснила отказ от показа «Матильды» правом собственника 17:21, Политика Прокуратура предостерегла «Ашан» от введения соцаудита поставщиков 17:14, Бизнес Совет Ассоциации российских банков одобрил выход крупнейших банков 17:10, Финансы Какое необычное право есть у трудящихся, кроме обязанностей 17:00, Партнерский материал Греф прокомментировал возможность оформления паспортов Сбербанком 16:54, Экономика НОВАТЭК заинтересовался освоением участка шельфа у берегов Ливана 16:53, Бизнес Самолет экстренно приземлился в Сочи из-за ухудшения здоровья пассажира 16:50, Общество Греф прокомментировал «превращение» дебетовых карт в овердрафтные 16:47, Финансы У Минобрнауки и регионов нашли нарушения на миллиарды рублей 16:40, Общество Путин передал жалобы жителей Владимирской области главе региона 16:35, Политика На космодроме Плесецк произведен запуск ракеты «Ярс» 16:34, Политика Молодцов обещал нефтяникам льготы при высокой стоимости добычи в Арктике 16:27, Бизнес Экономисты назвали наиболее близкие к кризису отрасли экономики России 16:26, Экономика Легковой автомобиль столкнулся с тепловозом в Подмосковье 16:20, Общество На Ставрополье завели дело после 42 ложных сообщений о бомбах 16:10, Общество Иосиф Кобзон рассказал о подаренном Путиным бизоне 16:04, Общество Правительство одобрило условие льгот для нефтяников 16:01, Бизнес Украина предупредила инвесторов о риске арестов ее активов по иску России 15:56, Финансы В пассажирском терминале Жуковского произошло отключение электричества 15:50, Общество Зарплата пожаловавшейся Путину учительницы с нового года не изменилась 15:39, Общество
Поклонская объяснила отказ от показа «Матильды» правом собственника
Политика, 17:21
0
Поклонская объяснила отказ от показа «Матильды» правом собственника
Наталья Поклонская прокомментировала отказ крупнейшей сети кинотеатров России «Формула кино» и «Синема парк» от показа фильма Алексея Учителя «Матильда». Она назвала данное решение правом собственника
Наталья Поклонская (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Отказ крупнейшей сети кинотеатров в России от фильма «Матильда» — право собственников, которое может быть реализовано совершенно по разным причинам, в том числе и из-за уважения к религиозным чувствам людей и заботы об их безопасности, заявила РБК депутат Госдумы Наталья Поклонская.

«Не исключено, что такое решение могло быть вызвано отсутствием должной реакции контрольных надзорных органов на очевидное нарушение закона, в том числе допущенное при выдаче прокатного удостоверения на фильм», — сказала она. По словам депутата, сведения о «провокативности данного фильма» есть у компетентных органов, которые занимаются контролем и надзором по предупреждению экстремистской деятельности.

Поклонская подчеркнула, что осуждает любое проявление насилия, «тем более представляемое под видом экстремистской деятельности именно в религиозной сфере». «Все это направлено, естественно, на дестабилизацию общества, разобщение людей, дискредитацию православных верующих, в чем, по всей видимости, не желают участвовать руководители отдельных сетей кинотеатров в России. Убеждена, что правоохранительные, надзорные органы и спецслужбы дадут исчерпывающие ответы на возникшие вопросы и вызовы», — сказала Поклонская.

«Руководители кинотеатров уважают религиозные чувства людей и в том числе заботятся об их безопасности. Молчание в части профилактических мероприятий со стороны компетентных органов на очевидное нарушение закона при выдаче прокатного удостоверения тоже является фактором, который сподвиг для подобного решения руководителей кинотеатров», — добавила депутат.

Во вторник стало известно, что объединенная сеть кинотеатров «Формула кино» и «Синема парк», куда входят 75 кинотеатров в 28 российских городах, отказалась от проката фильма «Матильда». Пресс-служба киносети объяснила данное решение желанием «оградить посетителей кинотеатров сети от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма».

Решение киносети последовало на фоне целой волны инцидентов, связанных с выходом фильма «Матильда». Последний из них произошел в минувший понедельник в Москве. Трое неизвестных в масках подожгли автомобиль адвоката Константина Добрынина, который представляет режиссера Алексея Учителя. На месте ЧП были разбросаны листовки с надписью «Гореть за Матильду».

Депутат Поклонская последовательно выступает за запрет фильма Алексея Учителя «Матильда». Она считает, что картина, рассказывающая историю романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с балериной Матильдой Кшесинской, оскорбляет чувства верующих.

Авторы: Илья Немченко, Мария Бондаренко.
Теги: кино , Наталья Поклонская , «Синема Парк» , «Формула кино» , «Матильда» , Алексей Учитель ...
Главное
ФИФА назвала цену билетов на матчи ЧМ-2018 и дату начала продаж Общество
Материалы по теме
Продюсер «Матильды» ответил на отказ кинотеатров от показа фильма Общество
В Госдуме назвали «бредом» решение «Формулы кино» по «Матильде» Политика
«Синема парк» и «Формула кино» отказались от показа «Матильды» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку