Песков назвал сообщения об участии Путина в выборах «перебиранием четок»

Статью РБК о том, что Кремль начал формировать списки доверенных лиц для участия Владимира Путина в выборах как самовыдвиженца, его пресс-секретарь посчитал «рассуждениями» и «перебиранием четок»

Владимир Путин и Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал подтверждать публикацию РБК о том, что администрация президента (АП) начала формировать новый список доверенных лиц для участия Владимира Путина в выборах как самовыдвиженца.

​«Политологи перебирают четки гипотетических возможностей в рамках законодательства», — сказал он. «Да, в рамках законодательства можно идти от партии, можно идти самовыдвижением. Вот все эти возможности и перебирают, пытаясь гадать, какие варианты будут задействованы в случае, если президент примет решение идти на выборы», — сказал он. Пресс-секретарь также назвал эти сообщения «политологическими обсуждениями» (цитата по «Интерфаксу»).

Песков напомнил, что Путин еще не объявлял о выдвижении своей кандидатуры на выборах. АП «руководствуется именно тем моментом, когда президент заявит о своем решении». «Из этого и состоит наша работа», — добавил он.

Он также напомнил об установке Путина не поддаваться «преждевременным электоральным настроениям», что, по мнению пресс-секретаря, администрация и делает.

Ранее РБК со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщил, что администрация президента начала предварительную подготовку к формированию списков доверенных лиц Путина.

«Просили только, чтобы это были не те люди, что в прошлый раз [на президентских выборах 2012 года], а новые», — говорил РБК собеседник, близкий к руководству одного из регионов. Задача была поставлена в августе, добавил он, не назвав фамилии тех, кто туда вошел. Составление списка подтвердили и в Дагестане. «Администрация республики отправила свои списки в Москву, в нем порядка 10–12 фамилий», — сказал источник, близкий к руководству Дагестана.

«Просят находить медийных лиц и отбирать в том числе представителей молодежи», — говорил РБК о пожеланиях Кремля другой собеседник, близкий к администрации президента.

Путин еще не объявлял о выдвижении на выборы, но в августе сказал, что подумает. По данным источников РБК, Путин, скорее всего, пойдет на выборы как самовыдвиженец, так как его поддержка шире, чем поддержка «Единой России».