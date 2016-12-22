Адвокату Саакашвили вручили протокол о незаконном пересечении границы

Пограничники вручили адвокату Миахила Саакашвили протокол о незаконном пересечении границы. Ранее по факту прорыва Саакашвили через госграницы Украины было заведено уголовное дело

Михаил Саакашвили (Фото: Gleb Garanich / Reuters)

Во Львове адвокату Михаила Саакашвили украинские пограничники у гостиницы «Леополис», где он остановился, вручили протокол о незаконном пересечении границы. Прямая трансляция события ведется на сайте телеканал «112 Украина». Лишенный гражданства экс-глава гособладминистрации пересек границу Украины в воскресенье, 10 сентября.

Адвокат и Саакашвили заявили, что протокол вручен незаконно, так как он должен быть вручен в течение трех часов после въезда в страну, передает «РИА Новости».

Ранее «112 Украина» сообщил, что в гостиницу пришли оперативники пограничной службы Украины и Нацполиции.

Как сообщил РБК глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, по делу о прорыве Саакашвили были задержаны Андрей Котыченко и Александр Бурце, их доставили в органы полиции для проведения следственных действий. «Проводится следствие. Это не сторонники Саакашвили — это люди, которые нарушали закон в пункте пропуска «Шегени» по версии следствия. О процессуальном статусе будет известно несколько позже», — сообщил Шевченко.

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