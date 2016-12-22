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Мэй назвала принятие «билля об отмене» законов ЕС «историческим»
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Мэй назвала принятие «билля об отмене» законов ЕС «историческим»
Политика, 05:40
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Мэй назвала принятие «билля об отмене» законов ЕС «историческим»
Британские парламентарии во втором чтении приняли «билль об отмене» законов ЕС. Теперь этот законопроект будет направлен на дальнейшее рассмотрение. Тереза Мэй уже отозвалась об этом решении депутатов как об «историческом»
Тереза Мэй (Фото: Matt Dunham / AP)

Принятие во втором чтении Палатой общин парламента Великобритании билля об отмене общеевропейского законодательства на территории страны является «историческим» решением. Об этом после голосования депутатов заявила премьер-министр королевства Тереза Мэй. Прямую трансляцию с заседания Палаты общин вела газета The Guardian.

«Парламент принял историческое решение поддержать волю британского народа и проголосовать за законопроект, который дает определенность и ясность перед нашим выходом из Европейского союза», — прокомментировала одобрение законопроекта Мэй. «Хотя это еще не все, это решение означает, что мы можем продолжать переговоры, имея прочные основания», — добавила политик, заметив также, что в британском правительстве «продолжают поощрять депутатов от всех партий работать вместе для поддержания этого жизненно важного законодательства».​

Законопроект «об отмене законов» ЕС в Великобритании парламентарии приняли ранее, 11 сентября. Согласно ему, после того, как страна выйдет из состава ЕС в марте 2019 года, европейские законы будут преобразованы во внутрибританские. За эту инициативу в нижней палате британского парламента проголосовали 326 депутатов. Против, в свою очередь, высказались 290 депутатов.

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Среди них были члены оппозиционной Лейбористской партии. Однако их голосов не хватило для того, чтобы изменить результаты голосования. «Это очень разочаровывающий результат», — прокомментировал произошедшее представитель Лейбористской партии Кир Стармер. Этот законопроект, как добавил политик, «является оскорблением парламентской демократии». «Он оставляет права незащищенными и заставляет замолчать парламент по ключевым решениям», — пояснил Стармер, добавив, что в результате это, по его мнению, сделает процесс Brexit «более неопределенным» и «приведет к хаосу, когда Британии понадобится единство и ясность».

Теперь проект закона общеевропейского законодательства в Великобритании будет направлен на рассмотрение комитетов Палаты общин.

В преддверии голосования по «биллю о Brexit», 9 сентября, в центре Лондона состоялся марш противников выхода Британии из ЕС. По данным организаторов, планировалось, что в акции примут участие около 100 тыс. человек.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Евросоюз , Великобритания , Лондон , Тереза Мэй
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