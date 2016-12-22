«Коммерсантъ» узнал о выдвижении Путина в президенты «в два этапа»

В политическом блоке Кремля «почти завершили» разработку стратегии президентской кампании, узнал «Коммерсантъ». Выдвижение на выборы Владимира Путина, по данным газеты, согласно ей, планируется провести «в два этапа»

Владимир Путин (Фото: Максим Змеев / Reuters)

Процедура выдвижения на выборы президента России Владимира Путина пройдет «в два этапа». Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал источник в администрации президента (АП). Стратегия президентской кампании, по словам двух других собеседников издания в АП, уже почти разработана.

«Многое спланировали», — отметил источник «Коммерсанта», пояснив, что этот план на прошлой неделе уже обсуждался на закрытых совещаниях в политическом блоке Кремля.

Согласно планам администрации главы государства, как пишет издание, первый этап выдвижения Путина в президенты запланирован на ноябрь. В ходе него, согласно стратегии Кремля, Путин должен дать «принципиальное согласие» на то, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на новый срок.

До декабря, как уточнил один из собеседников газеты «с этим вопросом тянуть невозможно». «Иначе будет восприниматься неестественно», — отметил он, добавив, что формат события, как предполагают в Кремле, «должен чем-то напоминать прямую линию президента». Общение с гражданами, которые сформулируют просьбу о выдвижении и качественная телевизионная картинка, пояснил источник.