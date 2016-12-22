Германия заморозила все крупные поставки вооружения Турции

Почти все немецкие поставки оружия Турции заморожены. В республику Берлин с начала года собирался экспортировать вооружение общей стоимостью более €25 млн. Теперь эта сумма, как отмечает Der Standard, могла «существенно снизиться»

Зигмар Габриэль (Фото: Michael Kappeler / DPA / Global Look Press)

Германия заморозила «почти все» поставки оружия Турции. Об этом во время форума, организованного газетой Handelsblatt, заявил глава министерства иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, пишет Reuters,

«Мы приостановили все крупные запросы [об экспорте оружия], которые нам направила Турция», — сообщил он, добавив, что их «на самом деле не так уж мало».

Берлин, как пояснил глава ведомства, будет вынужден отправить союзнику по НАТО оружие, если это потребуется. Однако в настоящий момент это невозможно, уточнил Габриэль. «Почти весь экспорт оружия в Турцию был заморожен», — заметил он, подчеркнув однако, что сотрудничество Берлина и Анкары продолжается только по «нескольким экспортным товарам».

В частности, по словам министра, это касается тех сделок, в которых ФРГ вовлечена в международные схемы, или же договоров, в которых прямо не затрагивается оружие, например, поставка «невооруженных грузовиков», цитирует Габриэля немецкое издание RP-Online.

С начала года правительство Германии, как напоминает, в свою очередь, Der Standard, одобрило экспорт вооружения в Турцию общей стоимостью более €25 млн. Теперь, согласно заявлению главы МИД ФРГ о заморозке «почти всего экспорта» эта сумма, как замечает издание, могла «существенно снизиться».

По состоянию на конец августа было выпущено 99 лицензий на экспорт вооружения общей стоимостью €25,36 млн, уточняет Der Standard со ссылкой на данные Министерства экономики Германии. С января по август 2016 года, как напоминает издание, властями ФРГ было выдано 158 разрешений на экспорт оружия общей стоимостью €69,32 млн.

Отношения между Анкарой и Берлином ухудшились после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал подавление политических оппонентов после неудачного государственного переворота в прошлом году. Германию турецкий лидер тогда обвинил в том, что она укрывает участников переворота, курдских боевиков и террористов.