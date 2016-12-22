Белый дом осудил задержание сотен участников акций протеста в России

Белый дом осудил задержание сотен протестующих на акциях оппозиции по всей России и призвал Кремль освободить их

Шон Спайсер (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

«США решительно осуждают задержание сотен мирных протестующих по всей России», — заявил журналистам пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. «Задержание мирных протестующих, правозащитников и журналистов противоречит основным демократическим ценностям», — цитирует чиновника агентство Reuters.

Спайсер заявил, что Белый дом будет следить за развитием ситуации, и призвал российские власти к немедленному освобождению всех задержанных.

12 июня в десятках городов России прошли акции оппозиции. В целом ряде регионов они были несанкционированными и сопровождались массовыми задержаниями. Так, по официальным данным МВД, в Москве и Санкт-Петербурге полицейские и бойцы Росгвардии отвезли в отделения около 650 человек. По данным «ОВД-Инфо», только в Москве были задержаны более 730 человек.

В числе оказавшихся под стражей — оппозиционер Алексей Навальный, руководители Фонда борьбы с коррупцией, фотокорреспондент Евгений Фельдман, активистка Мария Баронова.

Задержания оппозиционеров проходили также в Туле, Калининграде, Сочи, Липецке, Владивостоке, Абакане, Нижнем Тагиле.