МВД сообщило о задержании в Москве и Санкт-Петербурге 650 человек

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Задержания на антикоррупционной акции в Москве. Онлайн-трансляция

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Антикоррупционная акция в Москве началась с задержаний

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