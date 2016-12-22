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Путин призвал не допустить забвения «гражданского патриотизма»
Политика, 15:39
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Путин призвал не допустить забвения «гражданского патриотизма»
Президент Владимир Путин выступил в Кремле с обращением в честь Дня России. Он заявил, что стране удалось пройти период ослабления государственности и призвал не допустить девальвации «гражданского патриотизма»

В Кремле 12 июня прошло вручение государственных премий, после которого состоялся торжественный прием в честь национального праздника День России. С речью к собравшимся обратился лично Владимир Путин, передает «РИА Новости».

В своей речи Владимир Путин заявил, что за прошедшие годы Россия и ее народ «пережили не только стремительный прорыв к новому», «но и крайне опасное, тревожное время ослабления государственности, размытости, уязвимости общественных устоев». При этом глава государства подчеркнул, что «все эти трудности были преодолены».

Владимир Путин отметил, что в России «наряду с развитием демократических институтов» повышался уровень открытости общества, укреплялось понимание «значимости собственных корней и традиций». Президент выделил три составляющих силы государства. По его мнению, это «политическая стабильность, единство целей и консолидация общества».

«Всем вместе нам удалось сохранить и надежно укрепить суверенитет своей страны, уникальное многообразие народов России и не допустить девальвации и забвения принципов гражданского патриотизма», — отметил он.

При этом, заявил Путин, России за прошедшие годы «удалось четко обозначить национальные интересы» и научиться «их твердо отстаивать, опираясь, в том числе, на исторический опыт».

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Президент подчеркнул, что для того, чтобы государство добилось успехов в экономике и социальной сфере, необходимо «понимать, слышать и уважать друг друга и развивать то, что уже удалось сделать для повышения качества жизни людей и их безопасности».

По его словам, «нужно надежно укрепить суверенитет своей страны» и «четко обозначить национальные интересы России».

«Нам всем необходимо ориентироваться на позитивную созидательную повестку, и каждому по силам вносить свой вклад в укрепление России», — подчеркнул глава государства.

С 1992 года в России 12 июня отмечается национальный праздник. С 2002 года он официально носит название День России. Эта дата выбрана в память о том, что 12 июня 1990 года первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Владимир Путин , Кремль , День России
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