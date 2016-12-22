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Навального задержали в подъезде его дома в Москве
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Навального задержали в подъезде его дома в Москве
Политика, 13:28
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Навального задержали в подъезде его дома в Москве
Жена Алексея Навального рассказала, что оппозиционер был задержан прямо в подъезде своего дома. При этом она не уточнила, кто производил задержание и на каком основании
Алексей Навальный (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Перед началом антикоррупционной акции в Москве основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный задержан в подъезде собственного дома. Об этом через его Twitter рассказала жена оппозиционера Юлия.

«Привет. Это Юля Навальная. Всех с праздником. Алексея задержали в подъезде дома. Он просил передать, что планы не меняются: Тверская», — написала она.

​​Директор ФБК Роман Рубанов подтвердил РБК, что Навального задержали в подъезде его дома. « (Навального) задержала полиция. Мы пока не знаем, почему, и каковы основания. (Куда везут) неизвестно», — сказал Рубанов.

Член центрального совета Партии Прогресса Леонид Волков также написал о задержании Навального. По его словам, одновременно с задержанием в ФБК было отключено электричество и интернет.

Позже Волков уточнил, что телетрансляцию запустили из резервной студии.

Власти Москвы согласовали с Фондом борьбы с коррупцией проведение акции против коррупции 12 июня на проспекте Сахарова в Москве. Однако за день до ее начала основатель ФБК Алексей Навальный призвал своих сторонников перенести акцию на улицу Тверскую, которая в этот день будет закрыта для дорожного движения. Власти Москвы расценили этот призыв как провокацию, правоохранительные органы предупредили о немедленной реакции на нарушения общественного порядка.

Авторы: Владислав Гордеев, Илья Немченко
Теги: митинг , задержание , Алексей Навальный
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