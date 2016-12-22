Антикоррупционная акция 12 июня в городах России

На Тверской начались задержания

Навального задержали в подъезде его дома в Москве

В Петербурге к организаторам антикоррупционного митинга пришла полиция

Мэрия назвала условия спокойного «гулянья» по Тверской

Кремль назвал ситуацию с митингом в Москве «вопросом мэрии»

В Томской области перевернулся пассажирский автобус

Мария Шарапова поднялась на три позиции в рейтинге WTA

Москва отчиталась о полном уничтожении запасов зарина

Украинский МИД назвал альтернативу визам для россиян

В СК рассказали об отсутствии ограждения на месте аварии в Забайкалье

Московская полиция официально предупредила участников акции Навального

Спасатели нашли тела 59 пассажиров упавшего у берегов Мьянмы самолета

Министр рассказал о «не рыдавшей» из-за неудачи на выборах Терезе Мэй

В Забайкалье объявят день траура после гибели людей в ДТП с автобусом

Евгений Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли

В Киеве заявили о почти двух тысячах воспользовавшихся безвизом украинцев

Число жертв аварии с автобусом в Забайкалье увеличилось до 12 человек

Генпрокуроры-демократы решили подать иск об иностранных миллионах Трампа

СМИ сообщили о первых задержаниях на антикоррупционных акциях в России

Кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе за рекордные $190 тыс.

Полиция возбудила дело после ДТП с участием автобуса в Забайкалье

FT сообщила о возможном смещении Каланика с должности СEO Uber

Сенатор США анонсировал закон об ужесточении санкций против России

Полиция задержала седьмого подозреваемого по делу о теракте в Лондоне

На парламентских выборах во Франции победу одержала партия Макрона

Число жертв в ДТП с автобусом в Забайкалье выросло до 11

Самолет вернулся в аэропорт Сиднея из-за отказа одного из двигателей

Пуэрториканцы проголосовали за присоединение к США на правах штата

Прокуратура назвала незаконным мероприятие Навального на Тверской