Новое лицо Франции: как Макрон завоевал парламент и получил карт-бланш

При рекордно низкой явке президентская коалиция набрала больше всего голосов на выборах в парламент Франции. Большинство мандатов распределят во втором туре через неделю, ставленникам Макрона прогнозируют свыше 70% мест

Эмманюэль Макрон с супругой на избирательном участке. 11 июня 2017 года (Фото: Christophe Petit Tesson / Reuters)

Новые лица

В воскресенье, 11 июня, во Франции состоялся первый тур парламентских выборов. В третий раз за два месяца (после двух этапов президентских выборов) граждане республики направились к урнам, чтобы определить новый состав Национальной ассамблеи на следующие пять лет.

Состав этот будет действительно новым как минимум по двум причинам. Во-первых, в 2014 году во Франции был принят закон, запрещающий депутатам парламента находиться на иной государственной должности. При этом, по подсчетам Le Monde, в уходящем составе парламента свыше 75% его членов занимали еще минимум одну должность сверх депутатского мандата — обычно это пост мэра провинциального города.

Во-вторых, обновление депутатского корпуса произойдет за счет кандидатов от президентской партии «Вперед, Республика!» (REM). Созданная в апреле 2016 года министром экономики Эмманюэлем Макроном, первоначально она представляла собой сетевое движение в поддержку его президентских амбиций. Впоследствии она была реорганизована в полноценную партию для участия в парламентских выборах. Сам Макрон незадолго до своей победы в президентской кампании обещал, что половина кандидатов от REM будут представлять гражданское общество — эти люди ранее не занимали выборных должностей.

На парламентские выборы пропрезидентская REM пошла в блоке с другой центристской партией, «Демократическим движением», чей лидер Франсуа Байру после победы Макрона занял пост министра юстиции. Президентская коалиция, где также были представлены «перебежчики» из других крупных партий, пришла первой, набрав 7,3 млн, или 32,3% голосов.

Однако из-за особенностей избирательной системы коалиции центристов удалось гарантированно провести в первом же туре лишь двух депутатов. Во Франции действует двухэтапная мажоритарная система выборов в парламент. Депутаты избираются по 577 одномандатным округам, для победы в первом туре от кандидата требуется набрать свыше 50% голосов, в противном случае два наиболее популярных претендента пройдут во второй тур, где требуется набрать простое большинство поддержки.

Политика надоела

​Всего в минувшее воскресенье были определены победители по четырем округам: кроме двух политиков из REM одного депутата на севере Франции провел праволиберальный Союз демократов и независимых, еще один политик от левых сих сохранил мандат на территории Уоллис и Футуна в Тихом океане. Второй тур выборов пройдет через неделю, 18 июня, на нем должны избрать оставшихся 573 депутатов.

Избирательный участок в Ницце во время первого тура парламентских выборов. 11 июня 2017 года (Фото: Eric Gaillard / Reuters)

Явка в первом раунде голосования оказалась крайне низкой, всего 48,7%. В процентном выражении это наименьший показатель за всю историю французского парламентаризма — со времени Великой французской революции. В абсолютных цифрах 22,6 млн проголосовавших — это минимум со второго тура выборов 2007 года либо же, считая лишь по первым турам, с выборов 1967 года.

Низкая явка обусловлена несколькими взаимосвязанными факторами, считает президент Центра политических технологий Игорь Бунин. Во-первых, многие избиратели решили не голосовать, чтобы дать шанс молодому президенту реализовать свои реформы, хотя они одобряют не все его предложения. «Мы пока его не поддерживаем, нам не очень нравятся некоторые его реформы, но пусть попробует — такова установка избирателей, и, поскольку реальная поддержка не очень велика, такая ситуация дает президенту карт-бланш», — сказал РБК Бунин, отметив, что избиратели понимают: Макрон находится в критическом положении, и хотят дать ему шанс. Поэтому они не голосуют ни за REM, ни против, а воздерживаются. Второй же фактор, по словам Бунина, это усталость французов от выборов.

Низкую явку можно объяснить и тем, что многие избиратели не видят в этих выборах никакой интриги, отмечает эксперт Высшей коммерческой школы (HEC Paris) Флоран Пармантье. «Французская президентская кампания началась в прошлом августе с праймериз «Республиканцев». Общество уже сильно устало от политики», — сказал он РБК.

Если бы не такая низкая явка, число избранных в первом же раунде депутатов было бы существенно выше. Дело в том, что по закону кандидат должен для победы в первом туре получить не просто свыше 50% голосов, но и не менее 25% от числа зарегистрированных избирателей.

В частности, благодаря этому правилу разгромного поражения избежал депутат-консерватор от «Республиканцев» Тьерри Мариани, известный своей открытой поддержкой России и неоднократными посещениями Крыма и Сирии. Будучи депутатом от 11-го заграничного округа (проживающие в странах СНГ и Азии граждане Франции), он получил здесь лишь 18,8% голосов, тогда как кандидат от REM Анна Женете — свыше 54%. Однако явка оказалась лишь около 28%, и оба претендента прошли во второй тур.

Депутат-консерватор Тьерри Мариани на праздновании дня ВМФ в Севастополе. 31 июля 2016 года (Фото: Павел Ребров / Reuters)

Судьба кабинета

И всё же представители REM и союзных им партий прошли во второй тур практически во всех избирательных округах. Исходя из этого, социологи прогнозируют, что президентский блок получит по итогам второго тура подавляющее большинство мандатов — от двух третей до трех четвертей, то есть 400 и более депутатов. Схожие показатели прогнозирует и Игорь Бунин.

«Несмотря на низкую явку, месседж понятен: миллионы людей поддержали программу президента, — победно заявил в своем Twitter премьер-министр Франции Эдуар Филипп. — Со следующего воскресенья Национальная ассамблея будет олицетворять собой новое лицо Франции».

Филипп возглавляет французское правительство с 15 мая, и по итогам парламентских выборов кабинет должен формально уйти в отставку. Филипп является членом правоцентристской партии «Республиканцы» и соратником одного из ее лидеров, Алена Жюппе, поэтому его назначение эксперты связывали с намерением Макрона расколоть правый электорат и привлечь его часть на сторону REM. По итогам воскресного голосования «Республиканцы» получили почти 16%, став второй политической силой после партии Макрона.

«Если бы у Филиппа был какой-то провал, то был бы и повод его сменить. Но сейчас Макрон менять премьера всё же не будет», — уверен Бунин. По его словам, Филипп зарекомендовал себя с хорошей стороны, у президента с ним «нормальные отношения», и, что самое главное, Макрону «нужно и дальше перетягивать правых избирателей». С тем, что текущее правительство сохранится, согласен и Пармантье из HEC Paris: это позволит «достигнуть баланса в правительстве и преодолеть возможные разногласия».

В целом же, по словам Пармантье, победа REM во время первого тура действительно впечатляет, но ее необходимо закрепить. «Вполне вероятно, что явка во время второго тура будет та же и коалиция Макрона, скорее всего, покажет высокие результаты на выборах, — сказал Пармантье РБК. — В этой ситуации очень важно, какой подход выберут проигравшие партии — конструктивный или оппозиционный».