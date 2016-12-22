Кремль назвал ситуацию с митингом в Москве «вопросом мэрии»

Дмитрий Песков назвал ситуацию с решением Алексея Навального перенести акцию против коррупции с проспекта Сахарова на улицу Тверскую «вопросом мэрии». При этом в правительстве Москвы заявили о «режиме непонимания» ситуации с митингом

В Кремле прокомментировали решение Навального перенести акцию против коррупции на Тверскую.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решение ситуации с переносом акции против коррупции с проспекта Сахарова на улицу Тверскую находится в компетенции мэрии столицы, сообщает телеканал «Дождь».

При этом Песков добавил, что «важно избегать каких-либо провокаций и незаконных действий».

В то же время руководитель департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников сказал телеканалу, что в последнее время он живет «в режиме непонимания» относительно действий организаторов акции.

«К нам никто из организаторов не обращался с просьбой помочь со сценой. Мы не понимаем, с кем они вели переговоры по этому вопросу. Мы все для них обеспечили, я не знаю, как мы могли помешать им с установкой сцены. Почему они не захотели ее устанавливать — не понимаю», — пояснил Черников.