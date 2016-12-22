Московская полиция официально предупредила участников акции Навального

Полиция Москвы опубликовала официальное обращение к участникам митинга, организованного Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.
«После появления в интернете призывов переместиться с проспекта Сахарова на Тверскую улицу для организации несогласованной протестной акции столичная полиция официально предупреждает: поскольку на Тверской улице запланированы массовые праздничные мероприятия ко Дню России, то любые провокационные действия со стороны протестующих будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МВД Москвы.
Руководство московской полиции напомнило о необходимости соблюдать особый режим, введенный указом президента России Владимира Путина 1 июня 2017 года в связи с проведением Кубка конфедераций FIFA.
Кроме того, в ГУ МВД заявили, что обязаны принять все необходимые меры «для обеспечения правопорядка и безопасности сотен тысяч москвичей и гостей столицы, празднующих общенациональный праздник — День России».