Министр рассказал о «не рыдавшей» из-за неудачи на выборах Терезе Мэй

Британский министр по делам выхода из Евросоюза Дэвид Дэвис рассказал о реакции премьер-министра страны Терезы Мэй на результаты досрочных выборов в парламент, передает Reuters.
Дэвис заверил, что глава правительства «не рыдала» после известий о том, что ее партия потеряла потеряла большинство в парламенте, набрав меньше половины голосов.
«Она в порядке, она справляется с работой», — рассказал министр. На вопрос, плакала ли Мэй в пятницу, 9 июня, Дэвис ответил: «Не тогда, когда я ее увидел, она очень хороший премьер-министр».
Досрочные парламентские выборы в Великобритании состоялись 8 июня. Их инициатором выступила сама Мэй. В результате Консервативная партия Великобритании победила, но потеряла большинство: вместо прежних 330 мест консерваторы получили только 318. Всего в палате общин заседает 650 депутатов.
Выборы прошли при высокой явке, к урнам пришли 68,7% избирателей.