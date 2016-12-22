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Министр рассказал о «не рыдавшей» из-за неудачи на выборах Терезе Мэй
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Министр рассказал о «не рыдавшей» из-за неудачи на выборах Терезе Мэй
Политика, 10:25
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Министр рассказал о «не рыдавшей» из-за неудачи на выборах Терезе Мэй
По словам министра по делам выхода из Евросоюза Дэвида Дэвиса, премьер-министр страны Тереза Мэй справляется со своей работой. Она не рыдала, уточнил Дэвис, по поводу неудачи на инициированных ею выборах в парламент
Тереза Мэй (Фото: Toby Melville / Reuters)

Британский министр по делам выхода из Евросоюза Дэвид Дэвис рассказал о реакции премьер-министра страны Терезы Мэй на результаты досрочных выборов в парламент, передает Reuters.

Дэвис заверил, что глава правительства «не рыдала» после известий о том, что ее партия потеряла потеряла большинство в парламенте, набрав меньше половины голосов.

«Она в порядке, она справляется с работой», — рассказал министр. На вопрос, плакала ли Мэй в пятницу, 9 июня, Дэвис ответил: «Не тогда, когда я ее увидел, она очень хороший премьер-министр».

Досрочные парламентские выборы в Великобритании состоялись 8 июня. Их инициатором выступила сама Мэй. В результате Консервативная партия Великобритании победила, но потеряла большинство: вместо прежних 330 мест консерваторы получили только 318. Всего в палате общин заседает 650 депутатов.

Выборы прошли при высокой явке, к урнам пришли 68,7% избирателей. ​

Автор: Владислав Гордеев
Теги: выборы , Brexit , Тереза Мэй
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