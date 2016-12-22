Генпрокуроры-демократы решили подать иск об иностранных миллионах Трампа

В понедельник, 12 июня, против президента США Дональда Трампа будет подан судебный иск по обвинению в нарушении антикоррупционных статей конституции. Об этом заявили генпрокуроры штата Мэриленд и федерального округа Колумбия

Карл Расин (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Генеральные прокуроры федерального округа Колумбия и штата Мэриленд аносировали судебный иск против президента США Дональда Трампа, пишет газета The Washington Post. Они пообещали, что иск поступит в суд уже в понедельник, 12 июня.

Карл Расин, генпрокурор округа Колумбия, и Брайан Фрош, генпрокурор штата Мэриленд, утверждают, что Трамп «получал миллионы от иностранных правительств» уже после того, как он вступил в должность президента. По их словам, это будет первый в своем роде иск, поданный от имени государственных структур и основан он будет на том, что ​Трамп решил сохранить право собственности на свою компанию, став президентом. ​

«Мы заводим дело, потому что президент не предпринял необходимых шагов для отхода от своих деловых интересов», — цитирует издание Расина.

​Оба генпрокурора являются членами Демократической партии, кандидат от которой Хиллари Клинтон проиграла президентские выборы Трампу.

«Этот случай в своей основе касается права жителей Мэриленда, жителей округа Колумбия и всех американцев иметь честное правительство», — сказал Фрош. При этом он сослался на положения конституции США, которые запрещают американским должностным лицам принимать подарки или другие выгоды от иностранных правительств.

Если федеральный судья примет это дело к производству, то одним из первых шагов будет требование предоставить копии личных налоговых деклараций Трампа, чтобы оценить размеры его внешнеторговых сделок. Генпрокуроры считают, что дело, скорее всего, окажется в Верховном суде, где адвокаты Трампа будут защищать его право оставить сведения о своих доходах закрытыми.

При этом Расин пожаловался на то, что Конгресс, большинство в котором контролируют республиканцы, не воспринимает серьезно очевидные, по его мнению, конфликты интересов президента.

Обычно американские президенты, у которых есть бизнес-интересы, после вступления в должность передают свои компании в «слепой траст» или вовсе продают их. Закон не обязывает их это делать, но существует сложившаяся традиция: в последние 40 лет «слепыми трастами» пользовались Джимми Картер, Рональд Рейган, Билл Клинтон, оба Джорджа Буша, Барак Обама. Как ранее писал РБК, Трамп решил отказаться от этого хода: Trump Organization сообщала, что управлять его бизнесом будут трое его взрослых детей — Дональд, Иванка и Эрик. Они «очень умные и квалифицированные», отмечал представитель компании, а помогать детям Трампа будет «команда высококвалифицированных руководителей».

В феврале 2017 года The New York Times писала, что траст, которому Трамп передал управление своими активами, является отзывным и позволяет в любой момент сменить попечителей, передав управление другим лицам. Кроме того, по данным газеты, траст оформлен на номер социального страхования самого Дональда Трампа — старшего. ​Эти факты, по мнению издания, свидетельствуют о том, что Трамп оставил за собой возможность влиять на руководство трастом, а значит, и на судьбу собственных активов во время пребывания на посту президента.

​Федеральный округ Колумбия (District of Columbia, сокращенно D.C.) находится под юрисдикцией Конгресса, он был специально выделен под столицу США город Вашингтон. На территории округа расположены государственные органы США: резиденция президента, Конгресс, Верховный суд, а также штаб-квартиры международных организаций Всемирный Банк, Международный валютный фонд, Организация американских государств, Межамериканский Банк развития и другие.