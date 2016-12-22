СМИ узнали об идее демократов запретить Трампу снимать санкции с России

Сенаторы из демократической и республиканской партий почти достигли соглашения по усиленным санкциям против России. Среди предложений - запретить Трампу смягчать уже введенные санкции

Дональд Трамп (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

«Сенат находится на грани двухпартийного соглашения по усилению санкций против России — удар по президенту Дональду Трампу, который отрицает вмешательство Москвы в выборы 2016 года», — пишет газета Politico.

Демократы и республиканцы расходятся лишь в том, насколько жесткими должны быть новые ограничительные меры. Демократы предлагают через Конгресс заблокировать возможность снятия санкций с России президентом США. Республиканцы считают «связывание рук Трампу» слишком резким, пишет издание.

За новые меры выступает лидер республиканцев, занимающих большинство мест в конгрессе, Митч Макконнелл. Он согласен объединить санкции против России и Ирана в один законопроект, который пройдет процедурное голосование на этой неделе. Лидер демократов Линдси Грэм заметила, что если этого не произойдет, демократы не поддержат пакет ограничительных мер против Ирана.

«Любой человек в конгрессе, который не хочет наказать Россию за то, что она сделала, предаст демократию», — сказала Грэм.

На прошлой неделе республиканец, глава комитета по международным отношениям Боб Коркер, отмечает Politico, говорил, что Сенат «придет к чему-то очень, очень жесткому по России, что может быть поддержано обеими партиями». Он отметил, что поправки к закону о санкциях могут «включить в себя элементы десятка законов».

Конгрессмены обсуждают санкции с Белым домом. По словам источника издания в демократический партии, в переговорах участвуют лидеры демократов и главы комитетов по международным отношениям и банковским вопросам.

Однако даже если сенат сможет подготовить законопроект о новых санкциях на этой неделе, он все равно должен будет пройти палату представителей и голосование в самом сенате, чтобы попасть на стол к Трампу.

Спикер палаты представителей Пол Райан в феврале отмечал, что новые санкции не так нужны, важнее узнать, как именно Россия «какие были источники и методы» вмешательства в президентские выборы.