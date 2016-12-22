Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,13 57,70 EUR Нал. 68,77 68,23 USD Бирж. 57,86 -0,13 EUR Бирж. 68,58 +0,09 USD ЦБ. 57,92 -0,15 EUR ЦБ. 68,50 +0,15 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 4772,51 +20,57 ММВБ 2099,02 +0,58% РТС 1142,89 +0,71% Brent 56,55 +0,00% DJIA 22829,98 -0,00% Nasdaq 6584,14 -0,05% FTSE 7527,65 -0,14%
СБУ задержала в Нацгвардии «российскую шпионку» по кличке Невский
Лента новостей
СБУ задержала в Нацгвардии «российскую шпионку» по кличке Невский 16:55, Политика Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером ЕФСР 16:50, Общество Последователя «бога Кузи» объявили в розыск за кражу 215 млн руб. 16:44, Общество В СНГ заявили о фактическом отходе Украины от деятельности содружества 16:43, Политика В Кремле рассказали об окончании ротации губернаторов 16:33, Политика Освобождение городов: как агломерации помогут российской экономике 16:30, Мнение Суд в Швеции снял с сотрудника Bombardier из России обвинения во взятке 16:25, Бизнес «Реал» предложит Бэйла, Бензема и Модрича за капитана сборной Англии 16:23, Спорт Аваков попросил Интерпол не объявлять в розыск украинцев по запросу СКР 16:21, Общество Диалог с искусственным разумом: чем грозят новые технологии государствам 16:18, Партнерский материал Роскомнадзор навечно заблокирует два сайта с пиратскими фильмами 16:13, Общество Кадыров рассказал о возвращении пяти российских детей из Ирака 16:12, Политика Ткачев обещал ответить на усложнение процедуры экспорта зерна в Турцию 16:05, Экономика «Ростелеком» рассказал о планах продать здание «Центрального телеграфа» 15:59, Бизнес Дутерте рассказал о «тайном» подарке России в виде автоматов Калашникова 15:57, Политика Голосовой поиск не помог членам ЦИК найти избирательные участки 15:46, Технологии и медиа Строители подвели автодорожную арку к створу Крымского моста 15:42, Общество Москва в миниатюре: как выглядит макет столицы на 369 квадратных метрах 15:29, Недвижимость  А1 назвала «фантазией» обвинение в давлении на совладельца «Юлмарта» 15:28, Бизнес Прокуратура выступила против ареста владельца компании «Настюша» 15:22, Общество Более 90% россиян заявили о недопустимости новой революции 15:18, Общество Аналитики оценили стоимость квартир рядом с парком «Зарядье» 15:10, Недвижимость Отнимут ли роботы вашу работу: прогноз футурологов на 100 лет вперед 15:01, Институт риска и РБК Объем интернет-экспорта из России достигнет в 2017 году $490 млн 15:01, Технологии и медиа Замминистра обороны Украины задержали за участие в коррупционной схеме 14:54, Общество Росавиация начала поиск вакансий для сотрудников «ВИМ-Авиа» 14:43, Бизнес Лондонский суд вывел активы Сергея Пугачева из «притворных» трастов 14:42, Финансы В МИДе допустили сокращение численности дипмиссии США до 300 человек 14:17, Политика
СБУ задержала в Нацгвардии «российскую шпионку» по кличке Невский
Политика, 16:55
0
СБУ задержала в Нацгвардии «российскую шпионку» по кличке Невский
По данным СБУ, задержанная была завербована российской военной разведкой, когда приехала в Москву в гости к сестре

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак сообщил о выявлении в рядах Национальной гвардии Украины шпионки, работавшей на Главное управление Генштаба России.

В ходе брифинга, трансляцию которого вел телеканал «112 Украина», Грицак сообщил, что женщина по фамилии Радионова проходила службу на центральной базе хранения Национальной гвардии и была задержана 5 октября 2017 года.

«У нее было два псевдонима, которыми она подписывала свои агентурные сообщения — это «Сорок пятый» и «Невский». Сообщения она подписывала мужскими псевдонимами, чтобы скрыть то, что она женщина», — пояснил Грицак.

Глава СБУ сообщил, что, благодаря «Невскому», российские спецслужбы получили «довольно значительный объем документов, в том числе с ограниченным доступом», что нанесло существенный ущерб безопасности Украины.

Турчинов рассказал о поездках разведчиков и шпионов с Украины в Россию
Политика

Грицак пояснил, что задержанная рассказала, как связывалась со своим куратором из России, имя которого СБУ известно. Он также особо подчеркнул, что женщина была завербована сотрудниками российской военной разведки, когда приехала в Москву в гости к своей сестре. По словам Грицака, вербовка произошла еще в 2016 году, а уже в 2017 году женщина вновь ездила в Москву, где встречалась со своим куратором из спецслужб.

Накануне, 10 октября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов призвал к скорейшему окончательному принятию закона о признании России страной-агрессором. По словам Турчинова, после того как документ будет принят окончательно, в Россию будут ездить только люди, «выполняющие специфические функции» — разведчики (украинские) и шпионы (российские).

«Если он разведчик, мы найдем, как его туда переправить. Если шпион, то я считаю, нечего делать, когда он выполняет какие-то прямые функции. К большому сожалению, у нас активно работает «пятая колонна», которая работает на дестабилизацию ситуации в стране, финансируется российскими спецслужбами», — заявил секретарь СНБО.

ФСБ задержала военного за передачу Украине секретов Черноморского флота
Общество

В среду Грицак вновь выступил за то, чтобы запретить поездки украинским чиновникам поездки в России без специального на то разрешения.

«Я не думаю, что они приезжают и высказывают там свое «фе» российской власти, которая сегодня атакует украинцев. Думаю, там «зализывают» кому-то что-то, находясь там, понимаете? Моя жесткая позиция — я против этого», — подчеркнул глава СБУ.

5 октября Верховная рада с третьей попытки приняла закон, ограничивающий возможности проведения в стране гастролей российских артистов. После его вступления в силу организаторам концертов придется не меньше чем за месяц запрашивать у СБУ разрешение на участие в них российских артистов. Заключить договор с артистом можно будет только в том случае, если СБУ даст добро.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Украина , СБУ , Василий Грицак , Грицак
Главное
В Кремле рассказали об окончании ротации губернаторов Политика
Материалы по теме
Турчинов рассказал о поездках разведчиков и шпионов с Украины в Россию Политика
Подозреваемых в шпионаже в пользу Украины крымчан арестовали Политика
ФСБ задержала военного за передачу Украине секретов Черноморского флота Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку