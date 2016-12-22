СБУ задержала в Нацгвардии «российскую шпионку» по кличке Невский

По данным СБУ, задержанная была завербована российской военной разведкой, когда приехала в Москву в гости к сестре

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак сообщил о выявлении в рядах Национальной гвардии Украины шпионки, работавшей на Главное управление Генштаба России.

В ходе брифинга, трансляцию которого вел телеканал «112 Украина», Грицак сообщил, что женщина по фамилии Радионова проходила службу на центральной базе хранения Национальной гвардии и была задержана 5 октября 2017 года.

«У нее было два псевдонима, которыми она подписывала свои агентурные сообщения — это «Сорок пятый» и «Невский». Сообщения она подписывала мужскими псевдонимами, чтобы скрыть то, что она женщина», — пояснил Грицак.

Глава СБУ сообщил, что, благодаря «Невскому», российские спецслужбы получили «довольно значительный объем документов, в том числе с ограниченным доступом», что нанесло существенный ущерб безопасности Украины.

Грицак пояснил, что задержанная рассказала, как связывалась со своим куратором из России, имя которого СБУ известно. Он также особо подчеркнул, что женщина была завербована сотрудниками российской военной разведки, когда приехала в Москву в гости к своей сестре. По словам Грицака, вербовка произошла еще в 2016 году, а уже в 2017 году женщина вновь ездила в Москву, где встречалась со своим куратором из спецслужб.

Накануне, 10 октября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов призвал к скорейшему окончательному принятию закона о признании России страной-агрессором. По словам Турчинова, после того как документ будет принят окончательно, в Россию будут ездить только люди, «выполняющие специфические функции» — разведчики (украинские) и шпионы (российские).

«Если он разведчик, мы найдем, как его туда переправить. Если шпион, то я считаю, нечего делать, когда он выполняет какие-то прямые функции. К большому сожалению, у нас активно работает «пятая колонна», которая работает на дестабилизацию ситуации в стране, финансируется российскими спецслужбами», — заявил секретарь СНБО.

В среду Грицак вновь выступил за то, чтобы запретить поездки украинским чиновникам поездки в России без специального на то разрешения.

«Я не думаю, что они приезжают и высказывают там свое «фе» российской власти, которая сегодня атакует украинцев. Думаю, там «зализывают» кому-то что-то, находясь там, понимаете? Моя жесткая позиция — я против этого», — подчеркнул глава СБУ.

5 октября Верховная рада с третьей попытки приняла закон, ограничивающий возможности проведения в стране гастролей российских артистов. После его вступления в силу организаторам концертов придется не меньше чем за месяц запрашивать у СБУ разрешение на участие в них российских артистов. Заключить договор с артистом можно будет только в том случае, если СБУ даст добро.