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В СНГ заявили о фактическом отходе Украины от деятельности содружества
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В СНГ заявили о фактическом отходе Украины от деятельности содружества
Политика, 16:43
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В СНГ заявили о фактическом отходе Украины от деятельности содружества
Украина фактически прекратила свое участие в деятельности СНГ, не платит членские взносы, но юридически при этом остается членом содружества, заявил глава исполкома организации Сергей Лебедев
Владимир Путин во время саммита СНГ (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Украина отсутствовала на саммите Содружества независимых государств (СНГ), который прошел в Сочи 11 октября, заявил глава исполкома организации Сергей Лебедев, передает корреспондент РБК.

«Де-юре Украина остается членом СНГ, но де-факто свернула свое участие в деятельности многих органов, однако в некоторых участвует. Например, в сентябре в заседании Экономического совета СНГ принял участие представитель Украины, который выступил с двумя заявлениями», — пояснил Лебедев.

Украина не платит взносы, что вызывает негативную реакцию других членов, подчеркнул исполнительный секретарь СНГ.

Председательствовал на саммите президент России Владимир Путин. Девять стран были представлены на президентском уровне. От Киргизии вместо главы государства Алмазбека Атамбаева приехал премьер Сапар Исаков. Атамбаев сослался на необходимость подготовиться к президентским выборам, которые пройдут 15 октября. Атамбаев сам в них не участвует. Впервые в работе саммита приняли участие президент Молдавии Игорь Додон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, отметил в выступлении на саммите Путин.

Участники саммита, по словам Лебедева, рассмотрели почти два десятка вопросов, в основном протокольных. Они пришли к выводу, что председателем СНГ в следующем году будет Таджикистан и ближайший саммит пройдет в Душанбе в сентябре 2018 года.

Также было принято решение, что в 2019 году председательство перейдет к Туркмении. Президент республики Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на саммите, отметил, что СНГ необходимо активизировать работу в экономике и больше взаимодействовать по дипломатической линии.

Впервые за всю историю существования заявку на председательство подал Узбекистан, сообщил Лебедев. Президент Шавкат Мирзиёев сказал, что Узбекистан готов в порядке ротации принять председательство в 2020 году. Одновременно такое же желание, по словам генсека СНГ, выразил и президент Молдавии Додон. Ташкент и Кишинев договорятся между собой, кто примет председательство, время для этого еще есть, добавил Лебедев.

Одним из решений саммита стало продление полномочий действующего главы исполнительного комитета еще на два года — до 31 декабря 2019 года. Сергей Лебедев занимает этот пост с 2007 года, до этого возглавлял Службу внешней разведки России.

Также участники саммита решили, что 2019 год будет объявлен Годом книги, 2020 год — Годом 75-летия Победы, а культурной столицей в 2018 году станет армянский город Горис.

Автор: Полина Химшиашвили.
При участии: Анна Трунина.
Теги: Украина , СНГ
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