Дутерте рассказал о «тайном» подарке России в виде автоматов Калашникова

Филиппины получат в безвозмездное пользование от России порядка 5 тыс. автоматов Калашникова для борьбы с боевиками-исламистами. Президент Родриго Дутерте отметил, что этот дар Россия хочет сохранить в тайне

Родриго Дутерте (Фото: Erik De Castro / Reuters)

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что Россия пожертвует островной республике вооружения в знак поддержки борьбы против боевиков-исламистов, которые могли бы где угодно «перегруппироваться и атаковать», передает Reuters.

По словам главы государства, Россия предоставит порядка 5 тыс. автоматов Калашникова в рамках сделки, которая будет подписана до конца октября. Дутерте подчеркнул, что филиппинским военным больше не придется использовать подержанное вооружение, которое республика получала от США.

​«У нас будут «калашниковы», — сказал он во время выступления перед войсками. Условия сделки филиппинский лидер не привел, добавив, что российская сторона хочет сохранить этот дар в тайне.

Высокопоставленный источник Reuters в военных кругах уточнил, что оружие поступит тогда, когда глава Минобороны России примет участие «в региональном совещании». Он не уточнил, что это будет за встреча и кто в ней участвует. По словам собеседника, кроме «калашниковых», Филиппины получают миллионы единиц боеприпасов к ним, а также десятки армейских грузовиков.

Чиновник сказал агентству, что в доставке военного груза в Манилу задействовано пять российских военных судов.

Как пишет агентство, похожий подарок власти Филиппин получили от Китая: Пекин передал 6 тыс. автоматов и 100 снайперских винтовок. В июне Филиппины заявили, что впервые в истории планируют закупить оружие в России и до конца года хотят подписать соответствующие соглашения. Посол Филиппин в России Карлос Соррета отметил, что для заключения договоренностей в Россию приедет делегация из Филиппин. Позже он заявил, что соглашение о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) между Россией и Филиппинами может быть подписано в октябре.

Пресс-служба концерна «Калашников» просьбу РБК подтвердить информацию о том, действительно ли Россия подарит Филиппинам 5 тыс. автоматов Калашникова, переадресовала в «Рособоронэкспорт». РБК направил аналогичные запросы в «Рособоронэкспорт» и ФСВТС.