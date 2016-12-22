Президент Туркмении подарил Путину алабая

Гурбангулы Бердымухамедов заверил президента России, что алабаи - очень верные собаки

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, прибывший в Сочи для участия в заседаниях Совета глав государств — участников СНГ и Высшего Евразийского экономического совета, подарил Путину щенка породы туркменский алабай.

Вручив Путину подарок, в ходе двусторонних переговоров перед началом саммита, Бердымухамедов заверил президента России, что алабаи - очень верные собаки.

Туркменские алабаи – разновидность среднеазиатской овчарки. В Туркмении эти собаки, наряду с ахалтекинскими скакунами, считаются национальным достоянием.

Путин известен как большой любитель собак, который нередко дарят ему лидеры других государств. В 2010 году, после переговоров по газопроводу «Южный поток», премьер-министр Болгарии Бойко Борисов подарил Владимиру Путину щенка болгарской овчарки, которого - по итогам специально проведенного конкурса - назвали Баффи.

В 2012 году глава японской префектуры Акита в качестве благодарности за оказанную Россией помощь Северо-Восточному региону Японии, пострадавшему от сильного землетрясения и цунами, подарил Путину Юмэ («Мечта») - пса породы акита-ину, которая признана национальным достоянием Японии.

Самой известной собакой Путина была лабрадор Кони, которую в 2000 году ему подарил занимавший тогда пост главы МЧС Сергей Шойгу. Кони умерла в 2014 году.