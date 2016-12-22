Bloomberg назвал кандидатов на замену Медведева после выборов президента

Источники агентства рассказали о скрытой борьбе за назначение нового главы правительства. Bloomberg отмечает, что выбор премьер-министра может стать сигналом о выборе преемника Путина

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

После победы на президентских выборах 2018 года Владимир Путин (об участии действующего главы государства в выборах пока не объявлено. — РБК) должен будет распустить правительство и предложить парламенту нового кандидата на пост премьер-министра. Сделанный президентом выбор укажет на того, кто, по его мнению, должен будет впоследствии стать его преемником, говорится в статье Bloomberg.

По данным источников агентства в окружении Путина, приближение выборов спровоцировало оживление лоббистов, выступающих за замену нынешнего главы правительства Дмитрия Медведева более сильным управленцем, который сможет «вдохнуть новую жизнь в захлебывающуюся экономику страны».

Возможными кандидатами на пост премьер-министра источники называют председателя Банка России Эльвиру Набиуллину, мэра Москвы Сергея Собянина и главу Минпромторга Дениса Мантурова. По данным Bloomberg, видные представители бизнеса и их союзники в правящих кругах уже начали обсуждать возможных претендентов на пост президента с прицелом на выборы 2024 года.

Положение осложняется тем, что сам Путин о своем выборе пока не сообщил. На протяжении 17 лет он, как отмечает Bloomberg, сталкивал разные группы во власти, в том числе силовиков, выступающих за так называемый экономический национализм, и сторонников смягчения государственного контроля вроде Медведева и его союзника — бывшего главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

Возбужденное против Улюкаева дело по обвинению в вымогательстве взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина (министра арестовали 15 ноября 2016 года в офисе «Роснефти», после чего Путин уволил его в связи с утратой доверия) эксперты Bloomberg считают еще одним свидетельством обострения политической борьбы. При этом сразу два источника Bloomberg сообщили, что именно Путин поддержал или даже инициировал публичное оглашение в суде записи разговора Улюкаева с Сечиным, которым глава «Роснефти» остался крайне недоволен.

«Когда конфликт между главой крупной государственной компании и ключевым министром разрешается путем операции с подсадной уткой, а затем в суде, вы знаете, что существует серьезный кризис», — пояснил Bloomberg политолог Евгений Минченко.

В статье Bloomberg отмечается, что силовики в настоящее время находятся в более выгодном положении. Однако сейчас все ждут, чем закончится суд над Улюкаевым, так как этот вердикт может стать намеком на дальнейшие намерения президента.

РБК направил запросы председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, пресс-секретарю мэра Москвы Гульнаре Пеньковой и в пресс-службу Минпромторга. Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова была недоступна для комментариев.