Независимость на восемь секунд: как каталонцы встретили решение Пучдемона

Правительство Каталонии отложило решение о независимости. В столице региона решение встретили сдержанно: оно показывает приверженность миру, но многие ожидали большего. Репортаж корреспондента РБК из Барселоны

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Долгое ожидание

Заседание каталонского парламента, на котором предполагалось объявить о независимость региона, изначально было назначено на понедельник 9 октября. Однако Конституционный суд Испании запретил его проводить по жалобе находящейся в меньшинстве в региональном парламенте Социалистической партии, выступающей против независимости.

Вечером в понедельник с речью выступила мэр Барселоны Ада Колау: она призвала Мадрид и Каталонию договориться. Испанское правительство во главе с премьер-министром Мариано Рахоем все дни после референдума повторяло одно и то же: никакого референдума не было, никакой независимости не будет, за объявление независимости в одностороннем порядке президента каталонского правительства (Женералитата) Карлеса Пучдемона ждет тюрьма, а Каталонию — 155-ая статья Конституции, дающая центральному правительству право на силовое решение конфликта. В воскресенье, 8 октября, в Барселоне прошла демонстрация за единую Испанию и против независимости Каталонии — она собрала, по некоторым оценкам, почти миллион человек.

Неудивительно, что утром 10-го октября, в день, когда Карлес Пучдемон все-таки должен был объявить о каком-то решении относительно независимости Каталонии, в Барселоне было нервно. В небе летали полицейские вертолеты. Люди гуляли по городу в плащах из эстелады (неофициальный флаг каталонских земель, символ борьбы за независимость. От нынешнего флага Каталонии отличается белой пятиконечной звездой в синем треугольнике слева). Возле Триумфальной арки в ряд выстроились тракторы, украшенные флагами независимой Каталонии. Еще в начале октября фермеры на своей технике прибыли в Барселону, чтобы «защитить демократию и свободу» на фоне арестов жестких действий испанской полиции — да так и не уехали​. Во всех кафе, барах, ресторанах города на многих языках мира речь шла только об одном: что же скажет уроженец Жироны Карлес Пучдемон?

Начало пленума было назначено на 18:00. По плану, заседание открывалось речью Пучдемона, после которой парламент должен был проголосовать за или против предложенного главой правительства варианта. В центре города, на проспекте имени Луиса Компаньша, последнего президента Каталонии перед началом диктатуры Франциско Франко (его арестовали в 1940 году и по приказу Франко расстреляли), были установлены два гигантских экрана с прямой трансляцией новостей из парламента. Возле них уже к четырем часам дня собрались сотни человек. Сам парламент находится в пятистах метрах от экранов, в городском парке Цитадель, в этот вечер оцепленном полицией и закрытом для входа.

Президент Женералитата Каталонии​ Карлес Пудждемтон подписывает декларацию о независимости (Фото: Albert Gea / Reuters)

К шести у экранов собрались многотысячные толпы. Студенты с пивом и бутербродами. Хорошо одетые женщины и мужчины средних лет. Мужчина с густой седой бородой и в розовой футболке с надписью Sense por! («Без страха!»). Пожилые дамы с идеальным макияжем и дорогими сумками. Почти все — с флагами за независимость на плечах. А помимо них — десятки журналистов, фотографов и операторов. «Побит рекорд по числу аккредитованных на заседание парламента журналистов, больше 1000 человек со всего мира», — сообщила с экрана репортер каталонского канала новостей 3-24.

Восемь секунд независимости

Собравшиеся начали аплодировать, призывая Пучдемона выйти и разрешить их сомнения. Однако тут случилось первое драматическое событие вторника 10 октября — президент Каталонии запросил еще час на подготовку выступления. «Ну твою мать, а! Ну вы уже неделю решаете, вам что, недостаточно было!» — раздался бас мужчины, стоявшего позади корреспондента РБК. — Тебе что там, Меркель звонит? Да пошла она в жопу, эта Меркель!».

Час у собравшихся прошел в догадках — почему отложили заседание? Чем-то недовольна выступающая за отделение партия «Кандидатура народного единства» (CUP)? Вмешались международные посредники? Но ровно в семь Карлес Пучдемон все-таки появился в зале заседаний парламента и начал речь. Его выступление была кратким пересказом событий, произошедших в Каталонии с 20 сентября, а также кратким экскурсом в историю. Каталонский президент много раз осудил полицейское насилие, упомянул Франко и подробно рассказал, сколько хорошего Каталония принесла Испании. Однако гораздо больше, чем о насилии и репрессиях, Пучдемон говорил о любви каталонцев к демократии и диалогу, о мирной природе протестов и о необходимости взаимопонимания. Глава Женералитата поблагодарил всех, кто вышел 8 октября на митинг за единую Испанию, а часть своей речи произнес на испанском языке.

Вдруг, ближе к концу выступления, Карлес Пучдемон заявил, что регион «заработал право на самоопределение» и продолжил: «Каталония будет независимым государством с республиканской формой правления!». Собравшиеся у экранов закричали от радости; у кого-то на глазах выступили слезы; «НЕ-ЗА-ВИ-СИ-МОСТЬ!» — начала скандировать толпа, и тут Пучдемон продолжил: «…через несколько недель». Затем президент Каталонии пояснил, что дает Евросоюзу и Мадриду еще немного времени, чтобы все-таки начать диалог.

Фото: Manu Fernandez / AP

Толпа сникла, вся сконцентрированная на проспекте Луиса Компаньша энергия исчезла. Люди начали расходиться, не дослушав президента. «Я ожидал, что сегодня провозгласят независимость в одностороннем порядке», — говорит студент Хавьер Ривас в очереди на выход с проспекта. «Но я понимаю его призыв оставаться ответственными и идти к независимости сознательно. Это то, что он должен был сказать», — объясняет Ривас. Его поддерживает и студентка факультета естественных наук Керальт: «Думаю, это будет лучший способ вновь продемонстрировать полную неспособность мадридского правительства действовать в ситуации политического кризиса. И, надеюсь, это даст нам дополнительную международную поддержку».

Не все, однако, восприняли решение Пучдемона с такой стойкостью. Дизайнер Дидак Тудела Матеу был откровенно удивлен внезапной нерешительностью главы правительства. «Я думал, что он скажет что-то более конкретное» — поясняет Дидак. — «Я думал, что будет объявлено о следующем шаге в сторону независимости. Мне кажется, сегодняшнее заявление несколько размывает процесс. Но зато, да, оно позволяет сохранить ситуацию в мирном русле».

Чуть позже в тот же вечер Карлес Пучдемон подписал декларацию о независимости Каталонии, которая пока что не вступает в силу. Интернет сразу же наполнился сотнями шуток: от «независимости Шредингера» до появления Каталонии в статье на Википедии о «странах с самым коротким существованием». Время существования независимой Каталонии-2017 указано как восемь секунд: именно столько длилась драматическая пауза Пучдемона между словами «республика» и «несколько недель».

Ситуация осталась неизменной: Каталония призывает к диалогу и обещает в противном случае объявить о независимости в одностороннем порядке. «Я жду, что стороны договорятся и референдум будет проведен легально, с соблюдением всех формальностей — как это было в Шотландии. Если этого не будет, то что ж — отделение в одностороннем порядке», — надеется менеджер в крупной международной кампании Жуан Рамон Барба, предсказавший, каким будет заявление Пучдемона.

Выступление Карлеса Пудждемтона (второй справа) в региональном парламенте Каталонии (Фото: Albert Gea / Reuters)

Одним из вариантов развития событий, как следует со слов Пучдемона, может быть возвращение к обсуждению Статута от 2006 года. Пучдемон в своей речи большое внимание уделил этому документу. Статут — это, по сути, Конституция региона; сейчас написанный в 2006 году документ действует в сильно измененном виде, так как Конституционный суд Испании отменил ряд важных для Каталонии статей. Ранее опрошенные РБК эксперты указывали, что Мадрид и Каталония могут вернуться к обсуждению Статута в том виде, в каком его хотела иметь Каталония — больше экономических преференций для региона, статус отдельной нации и независимые судебные институты.