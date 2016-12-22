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В Крыму рассказали о замене санкционных VW техникой из Японии
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В Крыму рассказали о замене санкционных VW техникой из Японии
Война санкций, 10:54
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В Крыму рассказали о замене санкционных VW техникой из Японии

В Крыму нет спецтехники производства концерна Volkswagen, ее успешно заменяют автомобили японского производства рассказал РБК заместитель председателя Совета министров Республики Крым Виталий Нахлупин. Ранее газета «Ведомости» сообщила, что автодилеры, работающие с Volkswagen получили письмо с предупреждением, что грузовики, коммерческие автомобили и спецтехнику производства Volkswagen нельзя продавать в Крыму.

«Мы работаем с Daewoo, Mitsubishi. У нас полное замещение японскими автомобилями, сказать, что мы нуждаемся в какой-то узкоспециализированной технике нельзя. Замещение произошло и произошло достаточно успешно, с запчастями проблем также нет», — рассказал Нахлупин.

При этом чиновник отметил, что в Крыму представлены легковые автомобили Skoda (входит в концерн Volkswagen). «У нас представлена Skoda, мы получаем эти автомобили через дилеров Южного Федерального округа», — добавил он.

По данным «Ведомостей», письмо дилерам было подписано генеральным директором «Фольксваген груп рус» Маркусом Озеговичем. Близкий к концерну источник пояснил, что спецтехника Volkswagen, Audi, Skoda не поставляется в Крым с 2014 года, после того, как в отношении России были введены санкции, «а письмо-напоминание рассылается регулярно».

Тем не менее двое опрошенных редакцией газеты дилеров заявили, что получили такое напоминание впервые.

В то же время продавец-консультант крупного крымского автодилера рассказал изданию, что в Крыму можно приобрести автобусы и спецтехнику Volkswagen, однако это нужно делать по особой схеме. По его словам, нужную технику можно заказать, однако ее покупка будет оформлена документально в Москве, Новосибирске или Краснодаре, после чего техника будет поставлена в Крым. Запчасти для этих машин можно приобрести тем же путем, уточнил он.

Теги: импортозамещение , Volkswagen , Санкции
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