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«Коммерсантъ» узнал детали о плане МИДа по достижению паритета с США
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«Коммерсантъ» узнал детали о плане МИДа по достижению паритета с США
Война санкций, 16:08
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«Коммерсантъ» узнал детали о плане МИДа по достижению паритета с США
МИД разрабатывает шаги по «достижению паритета» в отношениях между Россией и США, узнал «Коммерсантъ». У американских дипломатов в России есть ряд преимуществ по сравнению с их российскими коллегами в США, которых их хотят лишить
Фото: Andrew Harrer / Bloomberg

Американские дипломаты в России могут лишиться возможности пользоваться выделенными парковками у зданий дипломатических миссий в Москве и других городах, столкнуться с ограничением числа пунктов для въезда американских дипломатов в Россию, а также с тем, что Москва ограничит число дипломатов, которым дозволено беспрепятственно перемещаться по стране.

Именно такие меры российский МИД рассматривает сейчас в качестве конкретных шагов, которые должны позволить достичь паритета в отношениях с США, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои дипломатические источники.

По данным издания, сейчас в России больше пунктов, где американские дипломаты могут въехать на территорию страны, чем пунктов, где российские дипломаты могут въехать на территорию США. Кроме того, у американских дипломатических представительств есть выделенные парковки в Москве и других российских городах, тогда как российские консульства и посольства такими парковками возле зданий в США не располагают.

Также у США на территории России больше дипломатов старшего звена (уровня советника и выше), наделенных правом беспрепятственного передвижения, чем посланников Москвы в США. Это, как считают в МИДе, также не соответствует принципу паритета.

​Ранее в понедельник, 11 сентября, Сергей Лавров анонсировал новое сокращение американских дипломатов в России. По его словам, российские власти намерены привести условия работы дипломатов из США к «полному соответствию» с тем, в каких условиях работают российские дипломаты в США.

Он также напомнил о том, что когда Россия обязала США сократить число дипломатов, работающих в России до 455 человек, то это стало «добрым жестом» по отношению к Вашингтону, так как в качестве ориентира для установления этой цифры было взято общее число россиян, работающих в США. По словам Лаврова, по факту число сотрудников российских дипломатических ведомств в США меньше этой цифры, так как он учитывает тех, кто работает в представительстве России при ООН.

​Ранее о том, что Россия может воспользоваться своим правом и сократить еще 155 американских дипломатов, говорил также президент России Владимир Путин.​

Дипломатический конфликт между Россией и США начался в декабре 2016 года, когда указом экс-президента США Барака Обамы из страны были высланы 35 российских дипломатов, а также конфискованы две загородные «дачи» у российских дипмиссий в Нью-Йорке и Вашингтоне.

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Россия ответила на эти меры в конце июня 2017 года, потребовав от США сократить численность дипломатов в России до 455 человек, чтобы установить паритет по количеству работников дипмиссий в обеих странах.

США не оставили эти меры без ответа — в конце августа Госдепартамент США объявил о решении закрыть российское генконсульство в Сан-Франциско и два объекта в Нью-Йорке и Вашингтоне. В США назвали это «достижением паритета в дипломатических миссиях». Решение России о сокращении дипмиссии США на 755 человек Госдеп назвал «безосновательным» и вредным для отношений между двумя странами.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: США , МИД , дипломатия , Сергей Лавров , паритет
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