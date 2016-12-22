Прорывной лидер: получится ли у Саакашвили вернуться в большую политику

Михаил Саакашвили со сторонниками прорвался на территорию Украины, несмотря на запрет въезжать в страну. Его действия могут ослабить позиции Петра Порошенко и помочь объединению украинской оппозиции, говорят эксперты

Михаил Саакашвили (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

​Прорыв и наказание

Власти Украины намерены преследовать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и его сторонников, которые 10 сентября перешли границу Польши с Украиной. Всего границу незаконно пересекли 60 человек, сообщил 11 сентября на брифинге председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков привел другие данные: вместе с бывшим губернатором Одесской области Саакашвили польско-украинскую границу пересекли около 40 человек, написал он на своей странице​ в Facebook.

«Пограничный переход Шегени был взят штурмом», — отметил Аваков. По факту инцидента 16 пограничникам и сотрудникам полиции понадобилась медицинская помощь, добавил он. Медики диагностировали у них закрытые травмы головы и грудной клетки, ранее отмечалось в официальном сообщении Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

В июле Саакашвили указом президента Украины был лишен полученного в 2015 году украинского гражданства. Бывший президент Грузии, который в момент издания указа находился за рубежом, настаивает, что его лишили гражданства незаконно. В августе он обещал, что вернется в Киев, чтобы оспорить ​это решение в суде.

Власти Украины пообещали не пустить Саакашвили в страну. Лишенный гражданства политик сначала собирался приехать в Киев ​10 сентября на поезде из польского города Перемышль. Однако отправление состава сперва задержали почти на два часа, а потом отменили, поскольку в поезде находилась «персона, чье нахождение на Украине незаконно», как пояснялось по громкой связи. После этого Саакашвили попытался проехать границу на автобусе через КПП Шегени, но представитель украинской погранслужбы генерал-майор Владимир Егоров заявил, что приграничный пропускной пункт заминирован и им воспользоваться нельзя. Польские пограничники разрешили проход Саакашвили и его сторонников, после чего сторонники экс-президента прорвали оцепление украинских пограничников, что и позволило ему попасть на территорию Украины.

В пограничном ведомстве Украины назвали произошедшее «массовым нарушением государственной границы».

Следователи Национальной полиции Украины во Львове завели уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет. Правоохранительные органы Украины также заявляют, что соратники Саакашвили могут быть осуждены по ст. 348 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), пишет УНИАН со ссылкой на МВД Украины. Эта статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненного заключения.

Альянс бывших

Вместе с бывшим президентом Грузии границу Украины пересекли пять депутатов украинского парламента: лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко со своим однопартийцем Сергеем Власенко, депутат от оппозиционной партии «Самопомощь» Павел Костенко, два внефракционных депутата Юрий Деревянко и Дмитрий Добродомов, а также экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, лидер оппозиционной партии «Справедливость». Об этом сообщил депутат и помощник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

После пересечения границы грузинский политик отправился в город Львов, где встретился с мэром города Андреем Садовым, лидером «Самопомощи», а также провел импровизированный митинг.

«Мы здесь защищаем Саакашвили и защищаем Украину от очередного авторитаризма и очередных политических репрессий против оппозиции. Нам, всем демократическим проевропейским силам, нужно объединиться и прекратить построение в Украине коррумпированной диктатуры, олицетворением которой является Петр Порошенко», — объяснила свое появление на границе Тимошенко (цитата по Depo.ua). Лишение Саакашвили гражданства она ранее называла шагом по установлению диктатуры.

Юлия Тимошенко (слева) и Михаил Саакашвили (в центре) в вагоне поезда в Пшемышле. 10 сентября 2017 года (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

После ухода в отставку с поста губернатора Одесской области в 2016 году Саакашвили создал политическое движение «Рух новых сил». Он успел принять участие в нескольких митингах и конференциях по борьбе с коррупцией, в которой обвинял в том числе ближайших соратников Порошенко. На осень этого года движение планировало серию акций протеста против коррупции, которые должны были пройти при поддержке партий Наливайченко и Тимошенко.

Порошенко лишил Саакашвили гражданства, так как видел в нем конкурента и хотел нейтрализовать его, но после воскресных событий «поспособствовал дополнительному росту симпатий» к нему, полагает Николай Петро, эксперт по Украине, профессор политологии в Университете Род-Айленда. Официальной причиной лишения экс-президента Грузии украинского гражданства Порошенко назвал то, что тот подал ложные данные при его оформлении, в частности не сообщил об уголовном преследовании на родине. На это сторонники Саакашвили отвечают, что о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего грузинского президента всем было известно из СМИ. Украинские юристы также обращают внимание на то, что согласно Конституции страны никто не может быть лишен гражданства. Саакашвили, прибыв во Львов, сообщил, что намерен оспорить решение Порошенко в Высшем административном суде Украины.

Участие Тимошенко в акции Саакашвили объясняется ее собственными политическими амбициями: бывший премьер нуждается в союзнике «в грядущих политических баталиях», уверен Игорь Грецкий, доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Санкт-Петербургского государственного университета. «Она сейчас является одним из самых популярных политиков, но у нее уже есть опыт пребывания в высших эшелонах власти, а электорату нужны новые фигуры [такие как Саакашвили]», — объясняет эксперт РБК. По его мнению, бывший грузинский президент потенциально очень сильная политическая фигура: багаж экономических и административных реформ в Грузии создал ему образ успешного реформатора и харизматичного борца с коррупцией.

Президент Порошенко в этой ситуации продемонстрировал политическое бессилие, что может пошатнуть его позиции, говорит профессор Петро. Однако украинский политолог Анатолий Октисюк указывает, что украинский лидер, напротив, может оказаться в выигрыше, утверждая, что Саакашвили проявил явное неуважение к закону и что, если такие люди придут к власти, беспорядок неизбежен.

Говорить об объединении оппозиции вокруг Саакашвили и Тимошенко пока рано, уверен Октисюк: в украинской оппозиции все претендуют на лидерство и вряд ли готовы объединиться вокруг одной фигуры.

Депутаты от президентской партии «Блок Петра Порошенко», а также ее союзник по правящей коалиции фракция «Народный фронт» назвали поведение Саакашвили преступлением. Саакашвили и Тимошенко — «кучка популистов и гастролеров», которые «цинично борются за власть», говорится в заявлении «Народного фронта». Радикальная партия Олега Ляшко, депутаты которой обычно поддерживают коалицию, потребовала выдворить Саакашвили из страны.

Говорить о том, что нынешняя ситуация ведет к досрочным парламентским выборам, не стоит, уверен Октисюк. Плановые парламентские выборы должны пройти на Украине в 2019 году.

