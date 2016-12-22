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Саакашвили обвинил в краже своего паспорта полицию Украины
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Саакашвили обвинил в краже своего паспорта полицию Украины
Политика, 14:34
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Саакашвили обвинил в краже своего паспорта полицию Украины
Михаил Саакашвили, который накануне при поддержке своих сторонников прорвался из Польши на Украину, заявил, что Нацполиция украла у него паспорт. Польская погранслужба пропустила его без проблем, отметил он
Михаил Саакашвили (Фото: Михаил Маркив / «Коммерсантъ»)

Лишенный украинского гражданства Михаил Саакашвили, который накануне, 10 сентября, прорвался через границу Украины, обвинил полицию страны в краже его паспорта. Такое заявление сделал политик 11 сентября, во время брифинга во Львове, передает 112.ua.

Накануне, 10 сентября, Саакашвили прибыл на территорию Украины из Польши, прорвав кордон пограничников на контрольно-пропускном пункте Шегини. Этому предшествовала потасовка между его сторонниками и представителями силовых ведомств. Сам политик прибыл к пропускному пункту на автобусе, а границу пересек пешком, в окружении своих соратников.

Видео: Страна.ua / YouTube

Украинские власти не стали применять к бывшему губернатору Одесской области никаких силовых мер, пообещав позже дать действиям «правовую оценку», и он беспрепятственно доехал до Львова.

По словам Саакашвили, он попал на территорию Украины легально. «Перешел польский кордон с легальным украинским документом, поляки проштамповали, пришел к украинцам, как предусматривает закон, отдавал паспорт, чтобы они или отказали, или приняли, — они сказали, что мой паспорт брать не будут», — рассказал Саакашвили.

После отказа взять у него документы Саакашвили заявил, что намерен написать «заявление на защиту», которое пограничники также отказались взять. После этого, по его словам, «люди ​не спрашивали, внесли меня на руках в Украину».

«Я достал паспорт в автобусе. Пришла полиция, обыскала автобус и украла у меня паспорт», — заявил Саакашвили. Он также добавил, что его «паспорт был в сумке, автобус обыскали и после этого паспорта нет».

Как Михаил Саакашвили прорвал границу Украины. Фоторепортаж Еще 5 фото
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По словам экс-губернатора Одесской области, его адвокат уже подал заявление в Миграционную службу Украины «о защите от украинского государства». «Я обратился к защите украинского государства, и Украина должна сейчас пойти со мной в суд и решить мою просьбу про защиту от украинского государства», — заключил он.

По факту незаконного пересечения границы против Саакашвили возбудили уголовное дело (ч. 1 ст. 332 УК Украины). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В Нацполиции Украины также отдельно указали на то, что во время столкновений на пункте пропуска Шегини пострадали 11 полицейских.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили получил гражданство Украины в мае 2015 года. С 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года он был председателем Одесской городской администрации. ​В ноябре 2016 года он подал в отставку, объяснив это несогласием с действиями киевских властей. После чего создал собственную партию «Рух (Движение) новых сил» и стал выступать с критикой власти.

26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил его гражданства. В этот момент Саакашвили находился в США. В Госпогранслужбе заявили, что не позволят Саакашвили попасть в страну и изымут у него паспорт гражданина Украины в случае попытки пересечь украинскую границу.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: полиция , кража , паспорт , Михаил Саакашвили
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