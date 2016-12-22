«Яблочная революция»: к чему приведет успех Гудкова на выборах в Москве

«Яблоко» стала второй по числу муниципальных мандатов в Москве (11,7%) после «Единой России», а команда Дмитрия Гудкова опередила все оппозиционные партии. Но этого не хватит для прохождения муниципального фильтра на выборах мэра

Дмитрий Гудков (Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»)

Успех «Яблока»

В воскресенье, 10 сентября, завершились муниципальные выборы в Москве. Больше всего мандатов в столице ожидаемо получила «Единая Россия» — 77% (1154 мандата — по данным Мосгоризбиркома, 1155 — по подсчетам РБК), но второе место неожиданно досталось оппозиционному «Яблоку» — 11,7% (176 мандатов вместо прежних 25). Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Политические предпочтения москвичей изменились, отметил он: «резко провалились» парламентские партии​, а яблочники увеличили свое присутствие в муниципалитетах в семь раз.

Партия «Яблоко» получила большинство депутатских мандатов в шести московских районах: в Гагаринском, где голосовал Владимир Путин, у партии победили 12 кандидатов из 12, в Тверском — 10 из 12, на Якиманке — 9 из 10, в Тропарево-Никулино — 8 из 10, в Хамовниках — 10 из 15, а в Ломоносовском — 7 из 10. Еще по шесть мандатов досталось партии в районах Коньково, Дорогомилово и Аэропорт. В 27 районах «яблочники» получили от двух до четырех мандатов.

В ночь на понедельник во время подсчета голосов в мэрии Москвы была «некоторая паника» — предварительные результаты показывали, что власть проигрывает оппозиции больше районов, чем оказалось на самом деле, рассказал РБК собеседник, близкий к Кремлю. «Действительно, сначала была некоторая тревога, — подтверждает источник, близкий к мэрии. — Казалось, что продули некоторые районы». Однако утром, когда стали понятны окончательные результаты, выяснилось, что худшие ожидания мэрии не оправдались, и в целом итоги выборов были оценены как нормальные, говорят оба собеседника РБК.

266 человек из числа оппозиционных кандидатов, одержавших победу на муниципальных выборах, — те, кого поддержал экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, который в следующем году планирует баллотироваться от «Яблока» в мэры Москвы. Этим выдвиженцам команда политика помогала заполнять документы для регистрации, вести информационную кампанию, предоставляла помещения и агитматериалы. Среди поддержанных Гудковым были как представители «Яблока», так и самовыдвиженцы и представители других партий, в том числе парламентских, например, КПРФ.

Чтобы выдвинуться в мэры, Гудков должен преодолеть муниципальный фильтр — собрать 110 подписей столичных депутатов из разных районов. Несмотря на высокий результат, провести своих выдвиженцев в 110 районах Гудкову не удалось. А это значит, что ему предстоит заручиться помощью провластных муниципальных депутатов, как пришлось заручиться этой помощью Алексею Навальному на выборах мэра в 2013 году.

Гудков рассказал РБК, что ради этого готов обратиться к местным депутатам от «Единой России». «Не все единороссы — сторонники Сергея Собянина, а значит, мы сможем с ними договориться», — пояснил он.

Торг за фильтр

Все остались довольны результатами этих выборов, заявил РБК глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Мэрия — тем, что день голосования обошелся практически без скандалов, оппозиция — тем, что получила больше мандатов, чем рассчитывала. «Единая Россия» вместо 900 депутатских мест, которые были у представителей партии в нынешнем созыве, получила 1154 мандата. Таким результатом в «Единой России» очень довольны, заявил в разговоре с РБК глава исполкома московского отделения партии Олег Смолкин.

Однако в целом число муниципальных депутатов из оппозиционных партий уменьшилось: если в нынешнем созыве у КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Яблока» 390 московских депутатов, то в новом созыве их будет всего 233.

Из-за этого не только «Яблоко», но и ни одна другая партия, кроме «Единой России», на грядущих в 2018 году мэрских выборах не сможет преодолеть муниципальный фильтр без помощи других партий, заявил глава Мосгоризбиркома. Впрочем, до мэрских выборов муниципальный фильтр может быть отменен, предположили в разговоре с РБК политологи Михаил Виноградов и Евгений Минченко. За отмену или смягчение фильтра выступали оппозиция и председатель ЦИК Элла Памфилова. Если фильтр все же останется, с большой вероятностью Гудков все же не будет до них допущен, потому что Кремль не заинтересован в том, чтобы мэром Москвы стал оппозиционер, заявил РБК политолог Аббас Галлямов.

Единый оппозиционный

В феврале глава штаба Гудкова Максим Кац заявил, что политик намерен стать единым кандидатом от демократов на мэрских выборах. Это вполне осуществимо, сообщил в комментарии РБК Минченко, потому что «для либеральной оппозиции Гудков является безальтернативным кандидатом» в столице, а других вариантов «пока не просматривается». С другой стороны, напомнил РБК политолог Константин Калачев, не стоит забывать, что негласным лидером оппозиции до последнего времени был Навальный, который «не сказал своего слова и хочет быть единоличным лидером».

Сам Навальный в муниципальной кампании участия практически не принимал и голосовать за список Гудкова своих сторонников не призывал, ограничиваясь поддержкой команды одного из лидеров «Солидарности» Ильи Яшина, одержавшего победу в Красносельском районе. Соратники Гудкова недовольны молчанием Навального и считают, что, игнорируя выборы, оппозиционер «провел в депутаты единороссов». «Одна ссылка на наш сайт от него привела бы значительное количество депутатов в разных районах, например в Ясенево, Кунцево, Коптево, — заявил РБК Кац. — Я сейчас точно не могу оценить, сколько депутатов от ЕР провел Навальный, но это значимое количество районов, где он дал им большинство своей тактикой игнорирования».

Обвинения Каца являются необоснованными, заявил РБК глава избирательного штаба Навального Леонид Волков. «Кац врет, что хватило бы одного твита, ведь он прекрасно знает, как работает избирательная кампания. Голосование — это не клик, а значит, пост не поможет существенно изменить положение», — отметил он. Кроме того, и Навальный, и его команда во всех своих эфирах говорили о выборах и писали о них в соцсетях, заявил Волков. Он напомнил, что у Навального сейчас идет собственная президентская кампания. «Поэтому мы должны расставлять приоритеты», — добавил глава избирательного штаба.

Успех выдвиженцев Гудкова на муниципальных выборах может стать началом негласного противостояния его с Навальным, считает Калачев. По мнению Галлямова, Навальный — лидер «вождистского» типа, поэтому нельзя исключать его противостояния с Гудковым, который теперь также может претендовать на звание лидера российской оппозиции.

Ошибка властей

Команда Гудкова провела в муниципальные депутаты большое количество сторонников, несмотря на «сушку» явки. Оппозиционеры говорили РБК о том, что столичные власти намеренно не информируют москвичей о выборах, чтобы обеспечить высокий процент поддержки кандидатам от «Единой России». Провал информационной кампании в Москве отметила и председатель ЦИК Элла Памфилова.

Ставка на снижение интереса к муниципальным выборам не сработала, считает Калачев: она привела к тому, что лояльные избиратели остались дома и не пошли голосовать, а протестная молодежь, напротив, активизировалась.

Классический вариант кампании «Единой России», ориентированный на «сушку» явки, изменил распределение сил в оппозиции, согласен Минченко. По его мнению, на прошедших выборах возникла идеологически заряженная оппозиция с небольшим, но активным электоральным ядром.

Как ранее подсчитал РБК, количество молодых кандидатов среди выдвиженцев на нынешних муниципальных выборах выросло на 22% по сравнению с кампанией 2012 года. Участники выборов рассказали РБК, что приток молодежи произошел за счет активных молодых москвичей. Из-за притока оппозиционной молодежи в местные советы мэрии придется менять механизмы работы с муниципалитетами, предсказал Галлямов. «Если раньше последние просто брали под козырек и вприпрыжку мчались исполнять поручения, полученные с Тверской, независимо от того, насколько умными и законными они были, то теперь отношения станут очень формальными и осторожными», — отметил он. По мнению политолога, речь идет в первую очередь о резонансных проектах, например, о таких, как реновация и «Моя улица».

Молодые оппозиционные депутаты ничего не смогут изменить в работе муниципалитетов, не соглашается с ним Калачев. «Все, что смогут новые выдвиженцы, — вести список грехов мэрии в преддверии мэрских выборов», — заявил он РБК.

У муниципальных депутатов не так много реальных полномочий. По факту они могут только решать вопросы строительства объектов площадью не более 1,5 тыс. кв. м, утверждать муниципальные бюджеты, заслушивать доклады главы управы района и принимать решение о проведении местного референдума. Но на деле и это немало, особенно если среди членов депутатского совета много представителей оппозиции, сказал РБК победивший на выборах в районе Аэропорт выдвиженец от «Яблока» Павел Ярилин. Муниципальные депутаты могут выразить недоверие главе управы. Депутаты определяют перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству, список домов для проведения капитального ремонта, решают вопросы установки шлагбаумов и т.д.

«Оппозиционные советы могут серьезно оппонировать районной власти, главное — суметь договориться [между собой]», — заключил Ярилин.