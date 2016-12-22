Адвокат Улюкаева призвал Сечина извиниться за слова о кретинизме

Защитник обвиняемого во взяточничестве экс-министра выступил в защиту прокуроров, обнародовавших в суде текст записи разговора Сечина и Улюкаева. Адвокат также пообещал поставить вопрос о прослушивании этой записи

Алексей Улюкаев и Тимофей Гриднев (слева направо) (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Заявления главы «Роснефти» о «профессиональном кретинизме» представителей прокуратуры, обнародовавших в ходе судебного процесса текст записи его разговора с экс-министром экономического развития, совершенно необоснованны, уверен адвокат Алексея Улюкаева Тимофей Гриднев.

«Обвинять и я бы даже сказал, оскорблять представителей государственного обвинения по данной ситуации исходя из тех аргументов, которые я привёл, мне представляется совершенно необоснованным. Я думаю, что надо принести извинения», - сказал адвокат, отвечая на вопрос корреспондента РБК.

Гриднев отметил, что если бы текст записи разговора Сечина и Улюкаева не был бы обнародован прокурором, то его огласила бы защита. При этом адвокат пообещал добиться, чтобы вслед за зачитыванием стенограммы разговора, в суде была воспроизведена и его запись.

«Мы не только будем настаивать на оглашении, будет поставлен вопрос о прослушивании этих записей, потому что в этом деле для нас важно все, включая в том числе, какие в этот момент были интонации, с какой силой голоса были произносилось то от иное. Это все очень важно, и мы будем возвращаться к этому ещё раз и ещё раз», - пояснил Гриднев.

Представители прокуратуры отказались прокомментировать РБК слова Сечина.

Запись разговора Сечина с Улюкаевым, состоявшегося в ноябре 2016 года в офисе «Роснефти» в преддверии ареста последнего, была зачитана в суде прокурором 5 сентября 2017 года. Отдельные детали этого разговора (в частности «корзинка с колбасой», которую Сечин презентовал Улюкаеву перед прощанием) получили широкую популярность в социальных сетях.

Сам Сечин назвал обнародование его разговоров «профессиональный кретинизм».

«Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать! Там есть сведения, содержащие гостайну», — заявил Сечин корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову.