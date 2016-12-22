Минобороны направит в Сирию 175 саперов для разминирования Дейр-эз-Зора

Минобороны перебросило 40 российских саперов на авиабазу Хмеймим, им предстоит разминировать освобожденные районы Дейр-эз-Зора. Об этом сообщает департамент информации Минобороны, передает «Интерфакс».
Это передовой отряд. Всего в Сирию будет переброшено 175 военнослужащих международного противоминного центра для участия в гуманитарном разминировании. Минобороны также направит в Сирию 42 единицы инжереной техники и роботизированные комплексы «Уран-6».
Пока что на авиабазе в Хмеймиме помимо саперов размещены 7 единиц спецтехники и группа кинологов с минно-розыскными собаками. «В ближайшее время военнослужащие будут направлены в освобожденные районы города Дейр-эз-Зор для рекогносцировки и оценки масштабов предстоящего разминирования», — сообщили в Минобороны.
В военном ведомстве заявили, что российский отряд саперов полностью автономен. Первостепенной целью для саперов будет разминирование дорог, ведущим к объектам социальной инфраструктуры города, больницам, школам, жилым домам и т.д.
На прошлой неделе сирийские правительственные войска прорвали блокаду Дейр-эз-Зора, который был осажден боевиками ИГ (организация запрещена в России) в течение трех лет. В Минобороны заявили, что это поражение террористов «превосходит по своей значимости и масштабу все предыдущие победы за последние три года».
В марте, когда Пальмира была повторно освобождена от ИГ, российские военные также направлялись в Сирию разминировать город.