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На Украине завели уголовное дело после прорыва Саакашвили через границу
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На Украине завели уголовное дело после прорыва Саакашвили через границу
Политика, 04:07
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На Украине завели уголовное дело после прорыва Саакашвили через границу
После того, как Михаил Саакашвили прорвался на Украину, в львовской Нацполии завели уголовное дело. Сам экс-президент Грузии находится во Львове, пока что неизвестно, что предпримут украинские власти в отношении него
Михаил Саакашвили (в центре) у пункта пропуска «Шегини» на украинско-польской границе (Фото: РИА Новости)

Следователи Национальной полиции Украины во Львове завели уголовное дело после того, как сторонники экс-главы обладминистрации Одессы Михаила Саакашвили, лишенного гражданства, помогли ему прорваться через КПП «Шегини» на польско-украинской границе. Об этом говорится в сообщении на сайте полиции.

Дело возбуждено по признакам ч. 1 ст. 332 УК Украины («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины»).

Как Михаил Саакашвили прорвал границу Украины. Фоторепортаж Еще 5 фото
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По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В Нацполиции отдельно указали на то, что во время столкновений на пункте пропуска «Шегини» пострадали 11 полицейских.​

Михаил Саакашвили вместе со своими сторонниками прорвался на территорию Украины вечером в воскресенье, 10 сентября. При этом произошла драка с полицейскими и пограничниками. В Госпогранслужбе Украины это происшествие назвали «массовым нарушением государственной границы».

Тем не менее украинские власти не стали применять каких-либо мер по отношению к Саакашвили. Он беспрепятственно доехал до Львова.

Сам бывший президент Грузии неоднократно заявлял, что вернется на Украину и считает лишение его гражданства незаконным. По его словам, он не смог приехать на Украину на поезде, потому что состав остановили. Тогда же он пересел на автобус и доехал до пункта «Шегини».

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Украина , Михаил Саакашвили
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