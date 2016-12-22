На Украине завели уголовное дело после прорыва Саакашвили через границу

Следователи Национальной полиции Украины во Львове завели уголовное дело после того, как сторонники экс-главы обладминистрации Одессы Михаила Саакашвили, лишенного гражданства, помогли ему прорваться через КПП «Шегини» на польско-украинской границе. Об этом говорится в сообщении на сайте полиции.
Дело возбуждено по признакам ч. 1 ст. 332 УК Украины («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины»).
По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В Нацполиции отдельно указали на то, что во время столкновений на пункте пропуска «Шегини» пострадали 11 полицейских.
Михаил Саакашвили вместе со своими сторонниками прорвался на территорию Украины вечером в воскресенье, 10 сентября. При этом произошла драка с полицейскими и пограничниками. В Госпогранслужбе Украины это происшествие назвали «массовым нарушением государственной границы».
Тем не менее украинские власти не стали применять каких-либо мер по отношению к Саакашвили. Он беспрепятственно доехал до Львова.
Сам бывший президент Грузии неоднократно заявлял, что вернется на Украину и считает лишение его гражданства незаконным. По его словам, он не смог приехать на Украину на поезде, потому что состав остановили. Тогда же он пересел на автобус и доехал до пункта «Шегини».