Выборы в Москве прошли при низкой явке и масштабном надомном голосовании

Власти выгодны низкая явка и масштабное надомное голосование — это повышает шансы «Единой России» победить, считают эксперты и оппозиционеры. В Мосгоризбиркоме говорят, что «надомников» раньше было больше

Единый день голосования в Москве (Фото: Юрий Кадобнов / AFP)

​Скандалы с «надомниками»

Вечером, 10 сентября, закрылись избирательные участки в столице, где прошли муниципальные выборы. Члены ЦИК не зафиксировали серьезных нарушений в ходе московских выборов. Об этом журналистам заявили председатель Центризбиркома Элла Памфилова, секретарь комиссии Майя Гришина и член ЦИК Александр Клюкин. Если же нарушения будут выявлены, ЦИК будет разбираться с ними «строжайшим» образом, пообещала Памфилова. Однако оппозиция и независимые наблюдатели в течение дня выборов жаловались на масштабное надомное голосование, а также сознательно заниженную властями явку.

Больше всего жалоб поступило на «аномальное» голосование на дому и вбросы, рассказали РБК представители партий и наблюдатели. Об этом заявили представители «Яблока», движения «Голос», штаба экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, «Открытой России» и партии «Справедливая Россия». Точное количество жалоб в ЦИК подсчитают позже, сообщили РБК члены Центризбиркома.

Утром в воскресенье о высоком проценте надомного голосования сообщил Гудков, который в 2018 году собирается баллотироваться на пост мэра. По сравнению с предыдущими выборами количество «надомников» выросло в четыре раза, утверждал политик. Позже информацию об «аномалиях» при надомном голосовании РБК подтвердили наблюдатели от КПРФ и кандидат в местные депутаты по Красносельскому району, член бюро федерального политсовета «Солидарности» Илья Яшин. В этом районе количество надомников достигло 15-20%, хотя обычно их бывает не более 5%, отметил он. Рост числа «надомников» мог быть организован «Единой Россией», которая таким образом «добирает» нужные голоса, заявила РБК кандидат в муниципальные депутаты по Тимирязевскому округу Юлия Галямина.

Руководитель московского исполкома «Единой России» Олег Смолкин отказался комментировать РБК ситуацию с надомных голосованием, посоветовав дождаться окончательных результатов кампании.

Большое количество звонков на горячую линию партии было связано именно с надомным голосованием, подтвердил РБК пресс-секретарь «Яблока» Игорь Яковлев. Оппозиция в разных районах столицы жаловалась, что на нескольких участках количество заявок на голосование на дому было аномально высоким, а в социальные работники специально уговаривали пожилых людей голосовать на дому и помогали сделать им «правильный» выбор — в пользу кандидатов от «Единой России». Иногда агитаторы даже прилагали к бюллетеням буклеты с агитацией за кандидатов от партии власти, сообщил РБК исполнительный директор «Открытой России» Тимур Валеев.

Так, «Голос» выложил видео с одного из надомных голосований. На нем представители избирательной комиссии из района Сокол просят пенсионерку назвать фамилии кандидатов, за которых она намерена проголосовать. Наблюдатель Александр Менюков сообщил РБК, что в Филях при нем во время надомного голосования пожилая женщина переносила отметки с агитматериала (календарика с кандидатами от «Единой России») на бюллетень. Это происходило в присутствии социального работника, который получил календарь накануне. Подтверждение от социального работника есть на аудиозаписи в распоряжении РБК. На соседних участках была та же ситуация: надомные избиратели переносили отметки из агитационной продукции в бюллетени, отметил Менюков.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил журналистам, что на нынешних муниципальных выборах количество «надомников» было не таким большим, как об этом говорят оппозиционеры: всего около 66 тыс. человек. По его словам, это значительно меньше, чем на выборах в Госдуму в 2011 году (тогда на дому проголосовали 126 тыс. москвичей) и думских выборах в 2016-м (83,5 тыс).

Впрочем, если на местных выборах в этом году явка на 18.00 составила 12%, то она была втрое больше в 2016-м (35%) и в пять раз выше в 2011 (62%).

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Громкие нарушения Муниципальные выборы-2017 в столице запомнились несколькими резонансными скандалами. В Ново-Переделкино накануне выборов замглавы управы Светлана Антонова учила членов участковых избиркомов, как фальсифицировать итоги выборов (видео с ее выступлением появилось на YouTube). В результате мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу управы Юрия Носенко и его заместителя за «грубейшие нарушения». Наблюдатели и кандидаты в муниципальные депутаты до дня выборов фиксировали и нарушения с досрочным голосованием. По данным «Коммерсанта», на многих участках желающим проголосовать досрочно не давали это сделать, указывая на отсутствие достаточно серьезных оснований для этого. Уже в день выборов, 10 сентября, в одном из московских районах — «Аэропорте» — результаты досрочного голосования были отменены из-за нарушений в ходе их подсчета. В день голосования члены ЦИК отметили «вопиющий» случай, произошедший в Дорогомиловском районе. Там кандидат в местные депутаты от «Яблока» Владимир Егоров якобы покусал члена избиркома, которую обвинил в нарушениях. Председатель Мосгоризбиркома Горбунов, комментируя этот случай, в шутку предложил закупать для членов УИКов вакцину от бешенства, чтобы избежать подобных случаев. Сам Егоров в комментарии РБК опроверг информацию о том, что напал на члена избиркома. По его словам, он всего лишь схватил ее за руку, пытаясь предотвратить фальсификации, связанные с незаконным составлением списка с личными данными избирателей. Были зафиксированы и другие нарушения. Например, в списках избирателей УИК 2168 Гагаринского района Москвы оказались жители снесенных домов, а в районе Измайлово по просьбе председателя комиссии полицейские задержали (и, впоследствии, отпустили) группу наблюдателей.

Низкая явка

Как заявил РБК депутат Госдумы от справороссов Михаил Емельянов, среди нарушений в Москве ими также фиксировались проблемы при голосовании на дому. «Но главная проблема — это искусственно засушенная властью явка. 12% — это позор для Москвы, и это главная проблема», — подчеркнул он. «Сушку явки» — то есть искусственное замалчивание кампании — как отличительной признак этих муниципальных выборов РБК отметили депутат от КПРФ Валерий Рашкин и парламентарий от ЛДПР Михаил Дегтярев.

Явка в 12% — это вдвое меньше, чем на выборах в Мосгордуму в 2014 году (21%), отметил в разговоре с РБК член экспертной группы при ЦИК Аркадий Любарев. Окончательные данные по явке будут известны только на следующий день после голосования — уже при оглашении результатов.

В столице в последние десятилетия местные выборы всегда совпадали с голосованием более высокого уровня, которое привлекает больше внимания избирателей. В 1997 году местные выборы совмещались с выборами в Мосгордуму, в 1999 — с выборами Госдумы и мэра. В 2004, 2008 и 2012 годах — с президентскими выборами. Наиболее близкое сравнение с нынешними выборами — апрель 2000 года, когда в более 68 районах Москвы состоялись довыборы и тогда средняя явка была чуть ниже этого года — всего 11%.

Местные выборы в Москве и Петербурге всегда подходят при крайне низкой явке, если они не совмещены с выборами более высоких уровней, заметил директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. «Москвичи и петербуржцы просто не воспринимают всерьез районное местное самоуправление, не понимают, чем оно занимается и зачем оно им нужно, — рассуждает эксперт. — Все их проблемы решаются городской исполнительной властью или федеральными структурами. Да и в информационной политике города муниципалов почти нет — из официальных СМИ следует, что все решают мэр, его замы, префекты и отчасти депутаты гордумы».

Низкую явку РБК уже предсказывали политологи и городские активисты, которые связывали отсутствие интереса к выборам с почти полным отсутствием информирования о них. О провале информационной кампании в столице говорила и председатель ЦИК Памфилова. На заседании комиссии она обвинила Горбунова в том, что он уделил недостаточное внимание информированию москвичей о выборах.

Пытаясь исправить это упущение, Мосгоризбирком за несколько дней до голосования устроил рассылку sms-сообщений о выборах. Но сообщения получили далеко не все москвичи: в разговоре с РБК Памфилова рассказала, что сообщение не дошло, к примеру, до члена ЦИК Александра Клюкина, о чем он ей и сообщил. Глава ЦИК при журналистах попросила Горбунова прокомментировать это. П​Председатель Мосгоризбиркома пообещал решить проблему с неудавшейся sms-рассылкой «после выборов».

Откровенное замалчивание кампании Григорий Мельконьянц из «Голоса» считает «явным административным заказом». Низкая явка выгодна власти, так как гарантирует победу «Единой России» в большинстве районов благодаря административной мобилизации провластного электората, пояснил РБК Максим Кац, руководитель штаба Гудкова.

Несмотря на недостаточное информирование, на выборах зарегистрировалось рекордное число кандидатов — 8330, это в 1,7 раза больше, чем в 2012 году, и вдвое больше, чем в 2008, подсчитал ранее РБК. По сравнению с прошлыми годами сильно увеличилось и количество молодых кандидатов — до 35 лет — на 22% по сравнению с выборами 2012 года. Представители оппозиции и эксперты объяснили РБК эту статистику интересом молодежи к политике. Вторая причина активизации молодежи — приближение выборов 2018 года, на которых кандидатам в мэры понадобится поддержка 110 районных депутатов.