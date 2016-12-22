Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,34 56,96 EUR Нал. 64,27 63,75 USD Бирж. 57,03 +0,11 EUR Бирж. 63,86 +0,06 USD ЦБ. 57,00 +0,02 EUR ЦБ. 63,79 -0,36 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1883,34 +0,49% РТС 1041,49 +0,29% Brent 48,30 +0,90% DJIA 21271,97 +0,42% Nasdaq 6207,92 -1,80% FTSE 7527,33 +1,04%
Тереза Мэй произвела перестановки в правительстве Великобритании
Лента новостей
При ДТП с участием автобуса в Забайкалье пострадали 25 человек 20:57, Общество Трамп обвинил Коми в трусости после его показаний об утечках данных в СМИ 20:28, Политика Тереза Мэй произвела перестановки в правительстве Великобритании 20:18, Политика Власти Катара заявили об отсутствии необходимости российской помощи 19:45, Политика Полиция отпустила всех задержанных по делу о теракте в Манчестере 19:04, Политика На сайте комитета Смольного появился фильм «Он вам не Димон» 18:57, Общество Полиция Германии отпустила задержанных в аэропорту Кельна 18:46, Общество Рафаэль Надаль в десятый раз выиграл «Ролан Гаррос» 18:25, Спорт В «Роснано» назвали арест топ-менеджера компании «необоснованным» 18:20, Общество МИД Украины допустил возможность введения биометрических паспортов 18:15, Политика Суд арестовал седьмого фигуранта по делу о митингах 26 марта 17:15, Политика Поклонская показала дом родителей в Крыму и свою квартиру в Москве 17:14, Политика Британский премьер заявила о неизменности планов визита Трампа в страну 16:58, Политика В Совфеде призвали Порошенко не упоминать имена русских классиков 16:28, Политика СКР сообщил подробности стрельбы в Кратово 15:54, Общество СМИ сообщили о найденной предсмертной записке стрелка в Кратово 15:28, Общество «Бавария» подписала контракт с лучшим бомбардиром Олимпиады в Рио 15:21, Спорт Госдума предложила «пожизненно» лишать права на ношение оружия 14:25, Общество Топ-менеджера «Роснано» арестовали по делу о махинациях на 700 млн руб. 14:14, Общество Топ-менеджер «Роснано» отверг обвинение в махинациях 13:58, Общество Еврокомиссия получила мандат на переговоры по «Северному потоку» 13:35, Экономика Кадыров назвал американские правозащитные институты «апофеозом лицемерия» 13:08, Политика Следователи назвали причины аварии с яхтой и катером в Черном море 13:02, Общество «Ростов» начал переговоры с пятью футболистами «Зенита» 13:02, Спорт Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов в Грузии 12:36, Общество Топ-менеджера «Роснано» обвинили в злоупотреблении полномочиями 12:31, Общество Хакеры разместили фильм «Он вам не Димон» на сайте прокуратуры Ярославля 12:18, Общество Дома для избранных: как было устроено элитное жилье в СССР 12:18, РБК и элитная недвижимость​
Тереза Мэй произвела перестановки в правительстве Великобритании
Политика, 20:18
0
Тереза Мэй произвела перестановки в правительстве Великобритании
После досрочных парламентских выборов в Великобритании сменились министры юстиции и труда. Большинство бывших руководителей министерств смогли сохранить свои посты
Тереза Мэй (Фото: Reuters)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй произвела перестановки в правительстве после парламентских выборов в стране. Трансляцию ведет The Telegraph.

Мэй сменила министра юстиции страны. Им стал консерватор Дэвид Лидингтон вместо Элизабет Трасс, которая была первой в истории женщиной-лорд-канцлером в первом кабинете Мэй. Сменился и министр труда и пенсий. На этот пост премьер Великобритании назначила Дэвида Гока, который раньше занимал должность главного секретаря Казначейства.

Бывший министр труда Дэмиан Грин стал первым заместителем премьер-министра. В основном Мэй сохранила министров из ее первого кабинета. Свои должности не потеряли министр транспорта Крис Грэйлинг, министр здравоохранения Джереми Хант, министр торговли Лиам Фокс и другие члены правительства.

8 июня в Великобритании прошли ​досрочные парламентские выборы. Мэй приняла решение распустить парламент, чтобы укрепить парламентское большинство перед выходом страны из Европейского союза.

По итогам выборов Консервативная партия, которую возглавляет Мэй, потеряла абсолютное большинство, набрав 318 мест в 650-местной палате общин. Лейбористы получили 262 мандата, Шотландская национальная партия — 35 мест. В Британии будет подвешенный парламент.

Подвешенный парламент: что будет после неудачи консерваторов на выборах
Политика

После итогов выборов советники премьера Великобритании Ник Тимоти и Фиона Хилл подали в отставку. Они отвечали за подготовку предвыборной кампании перед голосованием.

Автор: Наталья Кондрашова
Теги: выборы , Великобритания , парламент Великобритании , Тереза Мэй
Главное
Поклонская показала дом родителей в Крыму и свою квартиру в Москве Политика
Материалы по теме
В Великобритании опубликовали итоговые результаты парламентских выборов Политика
Тереза Мэй переизбралась в парламент Великобритании Политика
Лейбористы отказались вступать в коалицию в парламенте Великобритании Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку