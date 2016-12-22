Депутат Госдумы Наталья Поклонская показала дом родителей в Крыму и свою квартиру в Москве. Репортаж опубликован на сайте телеканала «Дождь».
Родители Поклонской стали строить дом, в котором они сейчас проживают, в 1990-е годы. «В гостиной — портрет [президента России Владимира] Путина. Но главный мужчина ее жизни, конечно, в спальне», — передает «Дождь».
«Это икона Николая Чудотворца, эта — царской семьи», — поясняет депутат.
В московской служебной квартире «иконы, псалтирь, портреты членов царской семьи — обстановка такая же, как в родительском доме. На плите наваристый украинский борщ».
Ранее Transparency International заявила, что Поклонская владеет незадекларированной квартирой в Симферополе. По данным организации, она не включила ее в декларации за 2014 и 2015 годы, когда Поклонская еще была прокурором Крыма, а также «в предвыборную декларацию 2016 года и в депутатскую антикоррупционную декларацию за 2016 год».
«Дождь» отмечает, что Поклонская отказалась показывать квартиру в Симферополе. Она пояснила, что эта недвижимость является служебной, она ее получила, когда стала прокурором Крыма в мае 2014 года. Поклонская заявила, что она имеет право пользоваться квартирой, пока глава Генпрокуратуры не распорядится либо освободить служебное жилье, либо разрешит его приватизировать.
Эксперт по госуправлению Павел Кудюкин считает, что служебная жилплощадь должна освобождаться, когда человек уходит с должности в том ведомстве, которое и предоставило ее.
В Transparency International нашли еще одну незадекларированную квартиру в Донецке, которая, как утверждает организация, принадлежит человеку по имени Наталья Владимировна Дубровская. Дубровская, по многочисленным неофициальным свидетельствам, — это девичья фамилия Поклонской.
Сама Поклонская опубликовала документы на квартиру несколько дней назад. Она утверждает, что недвижимость принадлежит не ей, а женщине Наталье Владимировне Дубровской 1974 года рождения. Она отказалась передать ключи новым «владельцам», однако любезно согласилась предоставить оригиналы документов на свою собственность».
Пресс-секретарь Transparency International Артем Ефимов заявил, что опубликованные данные не могут быть поддельными, так как они взяты из украинского реестра прав недвижимости.