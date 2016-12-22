Наталья Поклонская показала журналистам свою служебную квартиру в Москве и дом родителей в Крыму. Она отказалась показывать служебную квартиру в Симферополе, которая стала причиной расследования Transparency International

Наталья Поклонская (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Депутат Госдумы Наталья Поклонская показала дом родителей в Крыму и свою квартиру в Москве. Репортаж опубликован на сайте телеканала «Дождь».

Родители Поклонской стали строить дом, в котором они сейчас проживают, в 1990-е годы. «В гостиной — портрет [президента России Владимира] Путина. Но главный мужчина ее жизни, конечно, в спальне», — передает «Дождь».

«Это икона Николая Чудотворца, эта — царской семьи», — поясняет депутат.

В московской служебной квартире «иконы, псалтирь, портреты членов царской семьи — обстановка такая же, как в родительском доме. На плите наваристый украинский борщ».

​Ранее ​Transparency International заявила, что Поклонская владеет незадекларированной квартирой в Симферополе. По данным организации, она не включила ее в декларации за 2014 и 2015 годы, когда Поклонская еще была прокурором Крыма, а также «в предвыборную декларацию 2016 года и в депутатскую антикоррупционную декларацию за 2016 год».

«Дождь» отмечает, что Поклонская отказалась показывать квартиру в Симферополе. Она пояснила, что эта недвижимость является служебной, она ее получила, когда стала прокурором Крыма в мае 2014 года. Поклонская заявила, что она имеет право пользоваться квартирой, пока глава Генпрокуратуры не распорядится либо освободить служебное жилье, либо разрешит его приватизировать.​

Эксперт по госуправлению Павел Кудюкин считает, что служебная жилплощадь должна освобождаться, когда человек уходит с должности в том ведомстве, которое и предоставило ее.

В Transparency International нашли еще одну незадекларированную квартиру в Донецке, которая, как утверждает организация, принадлежит человеку по имени Наталья Владимировна Дубровская. Дубровская, по многочисленным неофициальным свидетельствам, — это девичья фамилия Поклонской.

Сама Поклонская опубликовала документы на квартиру несколько дней назад. Она утверждает, что недвижимость принадлежит не ей, а женщине Наталье Владимировне Дубровской 1974 года рождения. Она отказалась передать ключи новым «владельцам», однако любезно согласилась предоставить оригиналы документов на свою собственность».​

Пресс-секретарь Transparency International Артем Ефимов заявил, что опубликованные данные не могут быть поддельными, так как они взяты из украинского реестра прав недвижимости.