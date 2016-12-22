Кадыров исключил появление анонимных Telegram-каналов в Чечне

Рамзан Кадыров прокомментировал возможность запуска властями анонимных политических Telegram-каналов. Он заверил, что подобного в республике не будет никогда, поскольку власти Чечни говорят правду и не скрывают своих лиц

Рамзан Кадыров (в центре) (Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что анонимных Telegram-каналов в республике нет и не будет. Во вторник о том, что в российских регионах планируется запустить сеть из около 100 анонимных политических Telegram-каналов для формирования повестки перед выборами президента, написал РБК.

«Активны обсуждения о блокировке «Телеграмма» и о том, что появятся перед выборами региональные анонимные каналы. Две эти темы, которые муссируют СМИ, как-то противоречат друг другу. Но по второй части заявляю, что у нас в регионе никаких анонимных каналов нет и не будет, мы говорим правду и не скрываем свои лица», — написал Кадыров в своем Telegram.

Говоря об обсуждениях блокировки мессенджера, глава Чечни подчеркнул, что Telegram «хорош стикерами». «Иной раз удобно отвечать. Спасибо тому человеку, кто их придумал», — написал чеченский лидер.

О возможности появления в регионах анонимных Telegram-каналов писал РБК со ссылкой на концепцию проекта, подготовленного для администрации президента. В рамках концепции предложено до конца октября запустить около 100 анонимных каналов политической направленности в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Пятигорске, Краснодаре, Самаре, Мурманске, Орле, Омске, Махачкале, Тюмени, Вологде, Новосибирске и других городах.

Предполагается, что Telegram-каналы будут создавать и вести журналисты региональных СМИ. Источник РБК, близкий к внутриполитическому блоку Кремля, сообщил, что «идеологическую составляющую будут курировать в администрации президента».