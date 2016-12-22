Путин рассказал о мерах по поддержке президента Молдавии

Президент России принял молдавского коллегу в резиденции Бочаров Ручей и провел переговоры о двусторонних отношениях. В частности, было отмечено, что экспорт столового винограда из республики вырос в 19 раз, но есть и проблемы

Президент России Владимир Путин 10 октября в своей резиденции Бочаров Ручей в Сочи провел переговоры с президентом Молдавии Игорем Додоном. Это была шестая встреча президентов в этом году. Первая состоялась в январе, а до этого главы двух стран не встречались девять лет.



В начале переговоров Путин отметил, что высоко ценит усилия Додона по нормализации российcко-молдавских отношений, хотя «процесс идет непросто», передает корреспондент РБК.

Молдавский президент в ответ заметил, что за десять месяцев, что прошли с первой встречи с Путиным, «были положительные сдвиги, были и проблемы». Существенно, по словам гостя, вырос экспорт из Молдавии в Россию — почти на 17% за полгода. В частности, объем экспорта столового винограда увеличился в 19 раз, а яблок — в три раза. Несколько десятков тысяч граждан Молдавии получили возможность решить свои проблемы с регистрацией и продолжить работу в России, рассказал Додон. По данным пресс-служб Кремля, в первые шесть месяцев этого года товарооборот между странами составил $604 млн, а за весь 2016 год — $1,16 млрд.

«Вы упомянули либерализацию, связанную с трудовыми мигрантами, открытие рынков для некоторых чувствительных товаров. Должен прямо сказать, что это сделано не то чтобы авансом, а с целью поддержки ваших усилий», — сказал Путин. — Мы очень рассчитываем, что люди это увидят, оценят».В начале этого года Москва отменила запрет на въезд нескольких категорий молдавских граждан, а тем, кто уже находился в России, была предоставлена возможность «легализоваться».Додон заявил, что усилия по нормализации отношений будут продолжены, хотя они и встречают противодействие как внутри страны, так и за ее пределами.

Говоря о проблемах Приднестровья, Додон отметил, что найти политические решение кризису удастся только после парламентских выборов 2018 года. Президент Модавии уверен, что по их итогам сформируется «промолдавский парламент». Сейчас в парламенте Молдавии большинство у сторонников евроинтеграции, а Социалистическая партия Додона находится в меньшинстве. Правительство не раз критиковало президента за его сближение с Россией, а парламент принял декларацию о необходимости вывода российских военных частей с территории страны.