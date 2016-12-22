Турчинов рассказал о поездках разведчиков и шпионов с Украины в Россию

По словам секретаря СНБО, в случае официального признания России страной-агрессором никому другому ехать туда не будет нужды

Александр Турчинов (Фото: Serg Glovny \ Zuma \ TASS)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов вновь выступил за скорейшее принятие закона, в соответствии с которым Россия будет признана страной-агрессором. 6 октября 2017 года Верховная рада приняла содержащий это положение законопроект в первом чтении.

По словам Турчинова, после того как документ будет принят окончательно, в Россию будут ездить только люди, «выполняющие специфические функции» — разведчики и шпионы. Так Турчинов напомнил о старом выражении, согласно которому «наши» — «разведчики», а «чужие» — «шпионы».

«Когда страна будет признана агрессором, то туда могут ехать только разведчики и шпионы. Если он разведчик, мы найдем, как его туда переправить. Если шпион, то я считаю, нечего делать, когда он выполняет какие-то прямые функции. К большому сожалению, у нас активно работает «пятая колонна», которая работает на дестабилизацию ситуации в стране, финансируется российскими спецслужбами», — заявил секретарь СНБО журналистам, сообщает телеканал «112 Украина».

9 октября в Верховную раду внесли проект закона о введении ограничений на поездки в Россию для украинских госслужащих.

В начале сентября глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак предложил законодательно запретить посещение России украинским депутатам, политикам и общественным деятелям.

5 октября Верховная рада с третьей попытки приняла закон, ограничивающий возможности проведения в стране гастролей российских артистов. После его вступления в силу организаторам концертов придется не меньше чем за месяц запрашивать у СБУ разрешение на участие в них российских артистов. Заключить договор с артистом можно будет только в том случае, если СБУ даст добро.