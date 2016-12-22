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Бывший ивановский губернатор полгода был «в боевой готовности» к отставке
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Бывший ивановский губернатор полгода был «в боевой готовности» к отставке
Отставки губернаторов, 17:18
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Бывший ивановский губернатор полгода был «в боевой готовности» к отставке
Ушедший с поста главы Ивановской области Павел Коньков связал отставку со стремлением Кремля «омолодить» корпус глав регионов в рамках их общей ротации. Об этом он сказал РБК
Павел Коньков (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Отправленный 10 октября в отставку «по собственному желанию» губернатор Ивановской области Павел Коньков рассказал РБК о причинах смены главы региона.

«Скорее, [мой уход связан] с общим курсом [властей]», — отметил он. Бывший губернатор добавил, что под общим курсом имеет в виду «ротацию и омоложение губернаторского корпуса». На момент отставки главе региона было 59 лет, а его преемнику — замминистра экономического развития Станиславу Воскресенскому — 41 год.

Собственная отставка не стала для Конькова новостью, уверил он. «Усилиями прессы» бывший глава Ивановской области «с февраля [был] в боевой готовности», рассказал он.

Главной проблемой Ивановской области, с которой предстоит столкнуться Воскресенскому, является ситуация с региональным бюджетом, уверен Коньков. По его словам, в 2015 году область потеряла до 2 млрд руб. дотаций за год и из-за «наложившегося кризиса» образовался кризис бюджетный. «Но и других проблем хватает», — отметил экс-губернатор.

Во вторник, 10 октября, президент Владимир Путин принял его заявление об уходе с поста «по собственному желанию» и назначил на его место замминистра Воскресенского. Сразу после отставки Конькова на сайте администрации Ивановской области было размещено его прощальное обращение к жителям региона. В нем Коньков заявил, что покидает свой пост, потому что как губернатор отвечает «за все» перед гражданами и президентом. «Именно этот круг определенных задач и породил то решение, которое я принял», — подчеркнул он.

Источники РБК сообщили, что в 2018 году Воскресенский может включить Конькова в свой список кандидатов в члены Совета Федерации. В этом случае экс-губернатор сможет стать сенатором от исполнительного органа Ивановской области и займет в верхней палате место Валерия Васильева, который сейчас представляет там область. Сам Коньков заявил РБК, что у него информации о таком назначении нет. «По будущей работе тоже конкретного пока сказать не могу, но отдыхать больше месяца не планирую», — добавил он.

Коньков стал десятым главой региона, покинувшим свой пост в рамках осенней ротации губернаторского корпуса. С 25 сентября полномочия также сложили Николай Меркушкин (Самарская область), Валерий Шанцев (Нижегородская область), Виктор Толоконский (Красноярский край), Рамазан Абдулатипов (Дагестан), Игорь Кошин (Ненецкий автономный округ), Владимир Миклушевский (Приморский край), Вадим Потомский (Орловская область), Владимир Городецкий (Новосибирская область) и Виктор Назаров (Омская область). Ранее близкие к Кремлю источники РБК предупреждали о возможных отставках десяти глав регионов.

В ходе предыдущей ротации в начале 2017 года главами регионов были назначены несколько управленцев моложе 50 лет (в Пермский край был назначен 38-летний Максим Решетников, в Удмуртию — 43-летний Александр Бречалов, а 45-летний Николай Любимов — в Рязанскую область). В связи с этим политологи заявили о тенденции к назначению в губернаторы «молодых технократов». О «молодых широкопрофильных специалистах» говорил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Два первых назначения в ходе осенней ротации — 47-летнего Дмитрия Азарова в Самарскую область и 40-летнего Глеба Никитина в Нижегородскую — подтверждали этот тренд. Однако после этого президент назначил временно исполняющим обязанности главы Красноярского края 62-летнего Александра Усса, а главой Дагестана — 68-летнего Владимира Васильева. После этого политологи из АПЭК опровергли прямую связь возраста кандидатов в губернаторы с их назначениями.

Автор: Евгения Кузнецова.
Теги: Ивановская область , отставки губернаторов , Павел Коньков
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