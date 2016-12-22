Президент Чехии предложил оставить Крым России в обмен на выплаты Киеву

Выступая на сессии ПАСЕ, Милош Земан назвал присоединение Крыма к России аннексией, но в то же время предложил закрыть этот вопрос во избежание войны

Милош Земан (Фото: Rafael Marchante / Reuters)

Президент Чехии Милош Земан уверен, что спор между Россией и Украиной по поводу Крыма во избежание войны в Европе необходимо решить путем выплаты Украине компенсации за потерянные территории, сообщает чешский портал iDNES.

«Мы должны избежать европейской войны, и вы должны это понять», — обратился Земан к делегатам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

По словам чешского президента, присоединение Крыма к России, несомненно, было аннексией, но теперь это уже fait accompli, то есть свершившийся факт, и ситуацию невозможно вернуть в первоначальное состояние.

В этих условиях вопрос, как полагает Земан, может быть решен путем выплаты Украине компенсации от России — либо в финансовой форме, либо нефтью и газом.

Первый заместитель председателя Верховной рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко назвала заявление Земана «ужасающим в своем цинизме», а его самого — «антигавелом».

«Украина не будет торговать своими гражданами, территорией, суверенитетом, честью и достоинством. Это не продается», — написала Геращенко на своей странице в сети Facebook.

Она также отметила, что ее огорчили аплодисменты, прозвучавшие в зале заседаний ПАСЕ в ходе выступления Земана.

Глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя слова Земана, выразил уверенность в том, что того уже не исправить и бороться надо не с ним.

«В театре есть режиссеры и есть актеры. Те, кто пригласили его к выступлению, знали, что он скажет. С ними и надо бороться», – написал Климкин на своей странице в сети Twitter.

В сентябре 2016 года Земан заявлял, что глава ЦК КПСС Никита Хрущев «сделал непростительную глупость», передав Крым Украине, и после его присоединения к России полуостров уже не может быть возвращен Украине.

Крым был присоединен к России весной 2014 года после проведения референдума, результаты которого Киев и западные страны не признали.

Случаев, когда правители государств продавали кому-то кусок собственной страны, а то и всю державу целиком, мировой истории известно немало. О том, как именно проводились наиболее известные из таких сделок, РБК ранее писал в статьях «Продажа суверенных территорий: Эллада возобновляет традицию» и «Торги суверенными территориями: как продавали родину».