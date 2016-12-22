В Сирии разбился российский Су-24

Экипаж российского бомбардировщика Су-24 погиб в результате авиакатастрофы в Сирии. Самолет разбился при взлете, летчики не успели катапультироваться. Предварительной причиной катастрофы назвали техническую неисправность

Бомбардировщик Су-24 (Фото: Вадим Гришанкин / ТАСС)

Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 разбился при взлете с аэродрома в Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Минобороны.

​Оба летчика не успели катапультироваться и погибли. По информации ведомства, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.

«10 октября при совершении разгона на взлет с аэродрома Хмеймим (Сирия) для выполнения боевой задачи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился самолет Су-24. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб», — цитирует агентство сообщение Минобороны.

«По докладу с места происшествия причиной случившегося могла стать техническая неисправность машины», — уточнили в ведомстве. Разрушений на земле в результате катастрофы нет.

Последний раз российский военный летчик погиб в 2015 году. 24 ноября турецкий истребитель F-16 сбил ракетой типа «воздух — воздух» российский бомбардировщик Су-24, который участвовал в операции России в Сирии. Турецкие власти утверждали, что самолет нарушил воздушное пространство страны, но в Москве это опровергали. Самолет упал в Сирии, командир экипажа Олег Пешков был расстрелян с земли, штурман спасся. Тогда в ходе спасательной операции погиб еще один российский военнослужащий.

В конце 2016 года при посадке на авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» у берегов Сирии с интервалом в несколько недель выкатились с палубы и упали в море самолеты МиГ-29К и Су-33. Тогда в обоих случаях летчикам удалось катапультироваться, спасательные команды доставили их на борт корабля.