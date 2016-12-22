В Совфеде назвали возможные сроки ограничения работы американских СМИ

В верхней палате парламента определятся по вопросу о необходимости расширения списка иноагентов к концу года. Ранее Минюст направил в несколько американских СМИ, работающих в России, предупреждения о возможных ограничениях

Константин Косачев и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко (на заднем плане) (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Совет Федерации вынесет решение по вопросу о необходимости внести изменения в действующее законодательство, в частности, расширить список организаций-иноагентов работающими в России американскими СМИ, к концу 2017 года. Об этом заявил агентству «Интерфакс» глава комитета по международным делам Константин Косачев.

«Выводы Комиссии СФ (по защите государственного суверенитета. — РБК) о том, какие потребуются дополнительные решения, в том числе законодательного характера, следует ожидать не ранее конца текущего года», — сказал Косачев.

Глава комитета отметил, что Комиссия, которая будет заниматься этим вопросом, «работает последовательно и тщательно», рассмотрит различные варианты всех возможных действий, » постепенно суживая круг имеющихся альтернатив».

Ранее в понедельник, 9 октября, в пресс-службе Минюста сообщили РБК, что ведомство направило письмо «о недопустимости нарушения российского законодательства» и о возможных ограничениях в адрес нескольких американских СМИ, которые работают на территории России. Агентства ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники уточнили, что такие письма получили редакции «Голоса Америки», «Радио Свобода», интернет-проекты «Настоящеее время», » Фактограф», «Крым.реалии», «Радио Свобода на татарском языке», «Кавказ.реалии», и «Ideal.реалии» (работающие в рамках НКО «Радио Свободная Европа / Радио Свобода»).

Источник «Интерфакса» в правительственных кругах отметил, что редакции получили уведомление о предстоящих изменениях в российском законодательстве об иностранных агентах.

В официальном сообщении Минюста говорится, что Россия может установить ограничения для корреспондентов СМИ тех государств, в которых действуют «специальные ограничения для осуществления профессиональной деятельности журналистов средств массовой информации, зарегистрированных в Российской Федерации». Само письмо в ведомстве назвали «зеркальной мерой на притеснение российских средств массовой информации в США».

Источник ТАСС добавил, что ответные меры на действия американских законодателей по отношению к RT и Sputnik могут быть приняты в виде количественных ограничений или отказа в аккредитации российского МИД. Также американские СМИ могут проверять на соблюдение российского трудового и налогового законодательства с обнародованием результатов.