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Турчак возглавит генсовет «Единой России» на этой неделе
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Турчак возглавит генсовет «Единой России» на этой неделе
Политика, 00:19
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Турчак возглавит генсовет «Единой России» на этой неделе
Губернатор Псковской области Андрей Турчак может сменить Сергея Неверова на посту секретаря генсовета «Единой России» уже в четверг, 12 октября. На этот день у запланировано заседание генсовета, рассказали источники РБК
Андрей Турчак (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Кандидатура Турчака уже согласована

Заседание генсовета «Единой России», на котором планируется утвердить решение о сложении Сергеем Неверовым полномочий секретаря генсовета, предварительно запланировано на четверг. Об этом РБК рассказали три источника, близких к руководству «Единой России». На этом же заседании планируется утвердить кандидатуру временно исполняющего обязанности секретаря генсовета, уточнили собеседники РБК.

Окончательная дата генсовета будет зависеть от того, когда премьер-министр, лидер партии Дмитрий Медведев внесет новую кандидатуру для утверждения врио секретаря генсовета, подчеркнул один из источников РБК.

Ранее собеседники РБК, близкие к администрации президента, рассказывали, что наиболее вероятный сменщик Неверова на партийном посту — губернатор Псковской области Андрей Турчак.

В настоящее время решение о его переходе на должность секретаря генсовета уже принято на высшем уровне, сказали РБК два федеральных чиновника и источник, близкий к Кремлю.

Для того, чтобы возглавить генсовет, Турчаку придется уйти в отставку с губернаторского поста. «Ведомости» сообщали, что он может стать членом Совета Федерации. Эту же информацию РБК подтвердил источник, близкий к руководству «Единой России».

В понедельник, 9 октября, Сергей Неверов единогласно был избран лидером фракции «Единой России». На этом посту он сменил Владимира Васильева, назначенного главой Дагестана. Одновременно Неверов сообщил, что направил Медведеву заявление о сложении полномочий секретаря генсовета.

Секретарь генсовета «Единой России», согласно уставу партии, избирается из числа членов генсовета. Однако если речь идет о временно исполняющем обязанности секретаря, то устав позволяет назначить члена партии, который не входит в генсовет. Ввести его в состав этого органа и избрать полноправным главой может съезд. Ближайший съезд партии власти запланирован на декабрь.

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Нового главу ЦИК найдут с помощью Кремля

Помимо заявления Неверова, в четверг планируется утвердить уход депутата Госдумы Владимира Бурматова с поста главы Центрального исполкома партии (ЦИК), а Константина Мазуревского — с поста первого заместителя главы ЦИК.

Единороссы в понедельник выдвинули Бурматова на должность председателя думского комитета по экологии взамен Ольги Тимофеевой, которая, в свою очередь, рекомендована на пост вице-спикера. Мазуревскому будет предложен пост главы аппарата фракции, сообщил в понедельник Неверов.

Главу ЦИК и его заместителей назначает и освобождает от должности президиум генсовета.

Должность главы Центрального исполкома «Единой России», как и секретаря генсовета, — одна из наиболее важных в партийной иерархии. ЦИК отвечает за практическую реализацию принятых политических решений, поясняет собеседник в «Единой России».

Согласно уставу, Центральный исполком обеспечивает работу по подбору кандидатур для выдвижения на выборные должности, обеспечивает проведение избирательных кампаний, в которых участвует партия власти, по согласованию с президиумом генсовета и регионами назначает и освобождает от должности руководителей партийных исполкомов на местах и т.д.

Бурматов, как и Неверов, считается человеком, близким к спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Решение о его уходе было согласовано с администрацией президента еще в конце прошлой недели, сказал РБК источник, близкий к руководству «Единой России». Если приходит новый человек (Турчак), то, скорее всего, он приведет свою команду, поэтому перемещение Бурматова абсолютно логично, добавляет он.

Мазуревского на позицию главы аппарата фракции пригласил лично Неверов, который очень ценил его работу, говорит другой собеседник РБК в партии.

Кандидатура нового главы ЦИК будет согласована с Кремлем, говорят два близких к администрации президента собеседника РБК. Теперь, когда Неверов и Бурматов оставят партийные посты, Кремль будет в гораздо большей степени, нежели раньше, контролировать текущую деятельность партии, констатирует один из источников РБК.

На понедельник, 16 октября, запланировано заседание бюро Высшего совета «Единой России» во главе со спикером Госдумы Борисом Грызловым. «Мое мнение — что в заседании бюро могут уже принять участие как новый исполняющий обязанности секретаря генсовета, так и новый глава ЦИК», — сказал РБК ответственный секретарь бюро Высшего совета Юрий Шувалов.

Автор: Наталья Галимова.
При участии: Вера Холмогорова.
Теги: Сергей Неверов , Андрей Турчак , Борис Грызлов , генсовет , «Единая Россия »
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