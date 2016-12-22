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Шаткая независимость: как Каталония и Мадрид могут выйти из тупика
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Шаткая независимость: как Каталония и Мадрид могут выйти из тупика
Каталония хочет независимости, 10:02
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Подождем еще денек: почему Каталония отложила объявление независимости
Кризис вокруг независимости Каталонии стал итогом неуступчивости властей в Барселоне и Мадриде. Бескомпромиссность сторон выросла из слабости их политической поддержки, преодолеть кризис будет непросто, говорят эксперты
Фото: Vincent West / Reuters

Во вторник, 10 октября, Каталония может наконец объявить о своей независимости от Испании. Формальной основой служит референдум, прошедший в регионе 1 октября. При явке всего 43% за независимость высказались 90,2% принявших участие в нем каталонцев (2 млн человек). Правительство Испании и власти ЕС считают референдум незаконным.

Согласно принятому в сентябре каталонским парламентом закону о референдуме (каталонский Конституционный суд его заблокировал), независимость должна быть провозглашена в течение двух суток после публикации окончательных результатов голосования, что уже произошло вечером 6 октября. Однако провозглашение независимости постоянно затягивается.

Так, через день после голосования агентство Bloomberg отмечало, что президент Женералитата (правительства Каталонии) Карлес Пучдемон может приурочить объявление независимости к 6 октября — в этот день в 1934 году была предпринята последняя на сей день попытка добиться независимости Каталонии.

Еще через два дня, в среду, агентство Reuters сообщило, что о независимости Пучдемон объявит на внеочередном заседании парламента Каталонии 9 октября. Позже стало известно, что оно переносится на 10 октября.

Ожидать ли на этот раз провозглашения независимости или оно будет затягиваться и впредь, неизвестно. По мнению CNN, Пучдемон вновь отложит «этот провокационный шаг» на фоне массовых демонстраций в пользу единства с Испанией, которые прошли в Барселоне.

Жалобы Каталонии

Конституция Испании запрещает регионам проводить референдумы о независимости без согласования с Мадридом. Формально она запрещает предоставлять регионам преимущества по линии социальной и финансовой политики. Однако каждое из 17 автономных ​сообществ Испании регулирует свои отношения с Мадридом через систему двусторонних договоров (статутов), которые отличаются друг от друга в том числе в финансовых вопросах. Нынешняя волна борьбы за независимость начиналась также с требования предоставить Каталонии больше прав распоряжаться собственными доходами.

Каталония имеет статус автономии с 1979 года. Попытки расширить автономные права предпринимались неоднократно и в 2006 году привели к принятию на каталонском референдуме нового статута. Мадрид его оспорил, а в 2010 году Конституционный суд Испании признал некоторые статьи неконституционными, что вызвало массовые протесты каталонцев. Именно тогда на повестке дня встал вопрос о проведении референдума о независимости Каталонии.

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Одним из наиболее болезненных для каталонцев стал отказ суда признать их «нацией», отмечает научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Георгий Филатов. В комментариях суда положение о нации названо «не имеющим юридического толкования». Каталонскому языку на референдуме придали статус «приоритетного» в делопроизводстве. Однако и это было признано неконституционным. Например, в Стране Басков, пользующейся автономией с 1978 года, испанский и баскский языки имеют равноправный статус официальных.

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Заблокировал суд и решение референдума расширить полномочия каталонских судов до уровня испанских в том, что касается политики автономии, а также не согласовал право Женералитата вводить собственные местные налоги.

Финансовый вопрос — один из основных двигателей каталонского движения за независимость. Каталония, по словам старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Екатерины Черкасовой, хочет получить такие же финансовые права, как и Страна Басков. По словам эксперта, в последней совсем другая, отличная от действующей в отношении Каталонии система налогообложения: до 100% собираемых налогов остается в регионе; Каталония же перечисляет доходы в центр, а оттуда получает трансферты на развитие.

Согласно статуту после сбора налогов Испания целиком возвращает Каталонии собранные там налоги на наследство, игорный бизнес, поступления от транспорта; 50% от собранных НДС и НДФЛ; 58% от акцизов на табак и алкоголь. Будучи «мотором экономики», каталонцы недовольны тем, что значительная часть налогов остается у центрального правительства: Барселона передает Мадриду ежегодно на €9 млрд собранных налогов больше, чем возвращается ей из столицы.

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Регион обладает свободой действий при планировании расходов и помимо налоговых отчислений имеет право получать доход от собственности, программ зарубежного сотрудничества. Главное условие — не нарушать ст. 138 Конституции, которая запрещает прописывать в статутах получение автономией финансовых и социальных преимуществ перед другими регионами Испании.

Каталония является, по выражению Bloomberg, «экономическим мотором» всей Испании. По данным Женералитата, ВРП региона составил в прошлом году €224 млрд, или около 18% ВВП Испании. Основные сферы каталонской экономики — промышленность, туризм и торговля. При этом Каталония является сравнительно благополучным регионом с точки зрения безработицы. В 2016 году в Испании безработица составляла 19,6%, а в Каталонии — 15,7%.

Фото: Juan Medina / Reuters

Как объясняют в своей книге «Практикуя самоуправление» экономисты Яш Гай и София Вудман, блокировка наиболее важных положений статута Конституционным судом стала жестким ответом Мадрида на претензии каталонцев на свою особость. Речь идет не только о детализации налоговых отчислений, но и о пресечении попыток Барселоны прописать необходимость привязки государственных инвестиций в регионы к размеру ВРП автономий.

«Исторически отношения Испании с Каталонией отмечены отнюдь не дружбой и лояльностью, а враждебностью и взаимным недоверием. Поэтому большинство соглашений между Барселоной и Мадридом базировалось на принципах, которые были хотя бы сносны для каждой из сторон», — утверждают авторы книги, добавляя, что сейчас Каталония в действительности​​ достигла наивысшей точки самоуправления в современной истории.

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Маршалы без армий

После того как не удалось провести расширение автономии через референдум, в Каталонии начали расти сепаратистские настроения. Правительство региона, которое тогда возглавлял Артур Мас, решило провести референдум о независимости. Он должен был пройти в ноябре 2014 года. Но после ожесточенной критики со стороны испанского правительства организаторы переименовали голосование в «опрос о политическом будущем Каталонии». При явке в 37% около 80% проголосовавших (более 1,8 млн человек) поддержали полную независимость региона. Юридических последствий «референдум» не имел для Каталонии, однако для Маса закончился двухлетним запретом занимать государственные и выборные должности.

Маса во главе правительства сменил Пучдемон, получив пост главы Каталонии после выборов в сентябре 2015 года, когда его движение «Вместе за «да» получило 46% мандатов в парламенте. Правительство удалось сформировать в январе 2016 года при участии ультралевой сепаратистской партии «Кандидатура народного единства» (CUP): замена Маса Пучдемоном и выполнение требования CUP провести референдум как можно скорее были условиями создания коалиции.

Оппонент Карлеса Пучдемона премьер-министр Испании Мариано Рахой опирается на еще более нестабильную поддержку в испанском парламенте. На выборах в декабре 2015 года его правоцентристская Народная партия получила 29% голосов (на предыдущих выборах за нее проголосовали 45% избирателей). После полугода тщетных переговоров о создании коалиционного правительства в июне 2016 года были проведены внеочередные выборы. На них партия чуть улучшила результат — до 33%. Рахой успешно прошел голосование о доверии в парламенте и сформировал правительство меньшинства.

Именно шаткое положение обеих сторон не давало им в последние годы идти на компромиссы, говорит Филатов. Мадрид не хотел и не мог идти ни на какие уступки, прежде всего на финансовые, в силу нескольких причин: любые послабления могли пошатнуть и без того неустойчивое правительство, а уступки в эпоху финансового кризиса вообще непопулярная мера, говорит Черкасова. Пучдемон не мог пойти на компромисс также в силу слабости своей политической коалиции, указывает она.

Не мог Пучдемон повторить и путь своего предшественника, проведшего вместо референдума опрос: второй подряд консультативный опрос электорат бы не понял и его популярность как политика сразу бы упала, говорит Филатов.

Текущий кризис является итогом полной недоговороспособности обеих сторон по причине слабой устойчивости их власти, указывает Черкасова. «Единственный разумный выход — проведение широкомасштабных переговоров. Это будет непросто в большей степени для Пучдемона, который связал карьеру с референдумом и которому трудно будет объяснить своему электорату готовность к уступкам», — рассказала она РБК. «Возможность перейти от конфронтации к переговорам есть, но для этого одна из нынешних сторон должна уйти», — добавляет Филатов. Один из возможных вариантов развития событий, по его словам, — принудительный роспуск каталонского парламента. На это у Рахоя есть право, но воспользуется ли он им, неизвестно.

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Аналитики Reuters изучили три наиболее вероятных развития событий: рост напряжения, переговоры и борьба в суде. При первом сценарии Мадрид активизирует ст. 155 Конституции Испании: для «восстановления конституционного порядка» действие статута об автономии будет приостановлено, в регионе объявят досрочные выборы. Во втором случае представители Барселоны и Мадрида обсудят наиболее острые вопросы, в частности налоги и финансы, после чего выработают новый статут или исправят ныне действующий. Наконец, третий сценарий: если каталонцы не пойдут на переговоры и не провозгласят независимость, Мадрид сможет оспорить действия каталонского руководства в судах.

Давнее желание

Движение за независимость Каталонии существует около 400 лет. В течение почти всего периода Средних веков Каталония являлась автономным княжеством в составе Королевства Арагон. Впоследствии Каталония в составе арагонской короны вошла в Испанское королевство. Попытка Мадрида лишить регион автономии привела в 1640 году к восстанию каталонцев, в ходе которого недолгое время существовала первая Каталонская республика.

К началу XVIII века Каталония стала частью единой Испанской империи, однако в разное время воюющие с Испанией страны выдвигали проекты создания независимой Каталонии. В начале XIX века Наполеон Бонапарт ненадолго предоставил каталонцам независимость, но вскоре присоединил их земли к Франции.

​В новейшее время в Испании дважды — в 1873 и 1931 годах — свергали монархию, и каждый раз это сопровождалось попыткой каталонцев объявить о своей независимости. Наконец, в последний раз Каталонское государство было провозглашено 6 октября 1934 года. На следующий день мадридские власти арестовали руководство Каталонии и забрали у региона автономные права.

Авторы: Георгий Макаренко, Полина Химшиашвили.
Теги: референдум , Каталония , Барселона , Мариано Рахой
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