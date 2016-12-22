ОНФ составил рейтинг закупаемых для госкомпаний сверхдорогих машин

ОНФ составил «Индекс расточительности» госкомпаний на основе их тендеров на закупку автомобилей. Связанные с государством структуры «фактически бесконтрольно» закупают дорогие иномарки, уверены в движении

Фото: Александр Вайнштейн / «Коммерсантъ»

Любят Mercedes

Общероссийский народный фронт (ОНФ) составил «Индекс расточительности» (есть у РБК), в котором проанализированы закупки в 2017 году дорогих автомобилей госкомпаниями и структурами, занимающимися господрядами. РБК проверил рейтинг ОНФ по базе «СПАРК-Интерфакса» и другим использованным при его составлении источникам.

Возглавил «Индекс расточительности» Mercedes-Benz S-560 за 11,2 млн руб., который заказала страховая компания «ВТБ Страхование» (на 100% принадлежит ПАО «ВТБ», 60,93% голосующих акций которого, в свою очередь, принадлежат Росимуществу). Салон иномарки должен быть декорирован коричневым полированным корнем ореха, оснащен сиденьями с функциями массажа и панорамной крышей с электроприводом, следует из тендерной документации.

Два представительских Mercedes-Benz S-500 стоимостью 8,4 млн и 7,7 млн руб. приобрели Самарская сетевая компания и «Башспирт», 100% акций которой принадлежат Минземимуществу Республики Башкортостан. Для энергетиков машина закупалась с холодильником в спинке заднего сиденья, для «Башспирта» — с функцией ароматизации, ионизации и фильтрации воздуха и часами, дизайн которых разрабатывался для Maybach.

Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири из Красноярского края, связанная с «Россетями» и Росимуществом, заказала Mercedes-Benz V-Class 250 D за 6,4 млн руб.

Другая компания, «Транснефть — Балтика», закупала Lexus LX 570 за 6,3 млн руб. (подробнее о связи этой компаний и остальных структур из списка ОНФ с государством см. схему). Среди заказанных опций Lexus — отделка салона из черного дерева шимамоку и четыре камеры по периметру автомобиля с системой помощи при движении по бездорожью и функцией проекции пространства под днищем.

Далее в рейтинге следуют «Коммунарские электрические сети» (Toyota Land Cruiser 200 Lux Safety за 6,1 млн руб.), ​​«Газпром» (Mercedes-Benz V 250 за 5,6 млн руб.), ФГУП «Внешнеэкономическое объединение «Промсырьеимпорт» (Audi A8L за 5,6 млн руб.), самарская компания «Авиаагрегат» и крымская «Севастопольгаз» (Toyota Land Cruiser за 5,5 млн руб.).

Автомобиль за 3 млн руб. понадобился Большому Санкт-Петербургскому государственному цирку. Марка не указывается.

Составители рейтинга искали машины через сайт госзакупок. Для проверки связи собственников компаний с государством в ОНФ пользовались данными Национального бюро кредитных историй, «СПАРК-Интерфакса», системы тендеров Seldon и информацией из открытых источников, рассказали РБК в пресс-службе проекта ОНФ «За честные закупки».

Почему в рейтинг ОНФ попали частные компании В списке ОНФ есть несколько компаний, в которых федеральные и региональные власти формально не имеют блокирующего пакета или не присутствуют вовсе: Самарская сетевая компания, «Коммунарские электрические сети», «Севастопольгаз», Территориальная генерирующая компания № 2, Ново-Рязанская ТЭЦ, «Электротеплосеть». Это компании, которые монопольно предоставляют важнейшие услуги населению — водоснабжение, электроэнергия и так далее — и живут за счет оплаты гражданами тарифов, объяснили РБК их включение в свой список в пресс-службе «За честные закупки». В ОНФ убеждены, что такие компании, как и государственные, обязаны отчитываться о своих закупках публично.

Тендеры отменяют

6 октября ВТБ отказался от закупки Mercedes-Benz S-560 за 11,2 млн руб. — лидера рейтинга. «По решению руководства «ВТБ Страхования» данную закупку решено не проводить. Информация с сайта госзакупок снята», — заявили РБК в пресс-службе ВТБ.

Закупку «Авиаагрегатом» Toyota Land Cruiser отменили, после того как активисты сообщили компании, что ее тендер попал в реестр «сомнительных закупок», отметили в ОНФ. «После получения такого сообщения заказчики часто решают самостоятельно отменить закупку», — объяснили РБК в движении.

Отменили покупку Toyota Land Cruiser и «Коммунарские электрические сети» из Ленинградской области. ФАУ «Российский речной регистр» и ФКП «Чапаевский механический завод» отказались закупить легковые автомобили за 5,4 млн и 3,4 млн руб. соответственно. В «Коммунарских электрических сетях» РБК объяснили отказ от закупки тем, что «деньги на другие нужды понадобились».

Жалуются Путину

Законодательно ограничить чиновников в бюджетных тратах на автомобили впервые в 2013 году предложил основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Он предлагал ввести предельный лимит в 1,5 млн руб. и организовал сбор подписей на сайте «Российской общественной инициативы» (РОИ), где его предложение собрало необходимые 100 тыс. подписей. Но рабочая группа при правительстве отказалась вносить предложение на рассмотрение Белого дома.

В сентябре 2015 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал правительственное постановление, вводящее серьезные ограничения на бюджетные закупки для чиновников, в том числе автомобилей. Автомобили не дороже 2,5 млн руб. и мощностью не более 200 л.с. по нормативам могут себе позволить руководители и их заместители федеральных госорганов (за исключением глав федеральных агентств и их заместителей). Потолок по стоимости легковых машин для руководителей федеральных агентств и их заместителей составляет 2 млн руб.

Активисты ОНФ занимаются анализом госзакупок не первый год, и если в отношении органов власти введены определенные нормативы, то в отношении госкомпаний это не сделано. Их закупки по-прежнему осуществляются бесконтрольно, рассказал РБК координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта («Единая Россия»).

Проблему с закупкой госкомпаниями «дорогих, а иногда и сверхдорогих автомобилей» в ОНФ поднимали в 2015 году во время встречи с Владимиром Путиным, напомнил депутат. «Президент тогда поручил подготовить совместно с ОНФ и представить предложения по внесению в законодательство изменений и установил срок исполнения этого поручения до 1 февраля 2016 года», — отметил Гетта, посетовав, что поправки в законодательство так и не были подготовлены. Единоросс отметил, что фронт продолжит добиваться введения ограничений на закупку дорогих иномарок.

С февраля этого года, по подсчетам активистов проекта, на «самоограничения» в госзакупках пошли только 34 госкомпании (это чуть больше половины всех госкомпаний России), рассказал Гетта.

Покупки объясняют

РБК направил запросы и связался со всеми 28 компаниями из списка ОНФ; часть из них объяснила необходимость приобретения дорогой техники.

Начальник отдела по работе со СМИ «Тюменьэнерго» Оксана Тришина объяснила закупку электромобиля Nissan Leaf за 5 млн руб. «принципами высокой социальной ответственности» и «вклада в дело сохранения окружающей среды». В компании планируют начать эксплуатацию электромобилей в сложных климатических условиях. Кроме того, сумма закупки включает в себя таможенные сборы и доставку и может быть снижена в ходе торгов.

В отделе закупок компании «Ново-Рязанская ТЭЦ» РБК покупку Lexus RX 350 за 4,1 млн руб. связали с нуждами членов совета директоров компании и добавили, что частная компания не обязана отчитываться о своих тратах.

В отделе подготовки и проведения торгов АО «Транснефть — Приволга», которое в рейтине ОНФ значилось как покупатель одного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado 150 за 3,9 млн руб., уточнили РБК, что купили два таких автомобиля. В компании сказали, что заказ внедорожников объясняется «производственными нуждами» «выезжать в отдаленные районы».

ФГУП «Управление строительства № 30» приобретает Toyota Land Cruiser 200 за 5,5 млн руб. для первого заместителя руководителя, подтвердил РБК руководитель компании Андрей Максимов, уточнивший, что компания частная.

«Газпром» приобрел автомобиль Mercedes-Benz V 250 D 4MATIC за 5,7 млн руб., подтвердил РБК сотрудник «Газпрома» Роман Шмаль (контактное лицо на сайте госзакупок). «Для чего предназначалась [закупка], не могу сказать. Задача поступила от руководства, я сделал», — пояснил он. В пресс-службе «Газпрома» отказались комментировать информацию о закупке автомобиля. «Не комментируем, все есть на сайте госзакупок», — сказал РБК начальник отдела пресс-службы Дмитрий Мартыненко.

Большой Санкт-Петербургский государственный цирк покупает автомобиль за 3 млн руб. для осуществления уставной деятельности, сказал РБК заместитель художественного руководителя — директора Илья Ляхов. Цену аукциона организация установила на основе «маркетингового исследования», добавил он.

В пресс-службе ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) подтвердили РБК закупку Toyota Land Cruiser 150 за 3,4 млн руб. «для решения производственных задач».

ФГУП «Внешнеэкономическое объединение «Промсырьеимпорт» Минэнерго России не закупало автомобиль Audi A8L 3.0 TFSI Quattro L Tiptronic стоимостью 5,6 млн руб., рассказала РБК пресс-секретарь Министерства энергетики Ольга Голант. «Хотя и висела у них закупка, но закупки как таковой не произошло, потому что министерство не одобрило. Закупку они [«Внешнеэкономическое объединение «Промсырьеимпорт»] сейчас снимут [с сайта госзакупок]», — добавила она. Автомобиль хотели приобрести для «представительских функций», «потому что они возят иностранные делегации», но «вариант «нанимать» может быть лучше и дешевле», пояснила Голант.

Закупку Toyota Land Cruiser 200 для компании «Севастопольгаз» отменили 14 июля, рассказала РБК начальник отдела маркетинга и коммуникаций ПАО «Севастопольгаз» Яна Чернухина. «Автомобиль хотели приобрести для гостей компании. [Закупку] отменили по той причине, что это является предметом роскоши, и мы не можем себе этого позволить», — заключила собеседница РБК.

Повестку перехватывают

ОНФ с момента своего создания в 2011 году пытался перехватить антикоррупционную повестку, считает глава холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. Фронт активно интересовался расходами глав регионов, напомнил он. «Было даже коллективное письмо губернаторов Путину с просьбой сделать так, что ОНФ их кошмарить перестал», — пояснил эксперт.

Расследования ОНФ действительно связывали с отдельными губернаторскими отставками. Например, в 2015 году губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин был арестован по подозрению в получении взятки и легализации денежных средств, добытых преступным путем. До этого представители ОНФ критиковали его деятельность, а в 2013 году сопредседатель штаба ОНФ Александр Бречалов рассказал президенту о том, что Хорошавин потратил 690 млн руб. по статье на «улучшение имиджа губернатора».

Движение является инструментом антикоррупционной политики Кремля, заявленной президентом в 2012 году, согласен политолог Константин Калачев. По его мнению, цель ОНФ — перехватить тему у нелояльных власти общественных организаций и оппозиции, в частности Навального. Кроме того, ОНФ позволяет держать в тонусе региональные и местные власти и является удобной общественной площадкой для президента, дополнил эксперт.

С 2016 года, с приходом во внутриполитический блок Кремля Сергея Кириенко, «антикоррупционное влияние» ОНФ несколько уменьшилось, отметил также Калачев. Из-за этого президентскому движению, по его мнению, и приходится искать для себя «новые форматы». В дальнейшем влияние ОНФ ​может возрасти, если на его базе будет организован предвыборный штаб Путина, считает он.