Кадыров попросил больше не устраивать митинги в поддержку рохинджа

Сейчас в этом нет необходимости, так как к проблеме уже привлечено внимание общественности, уверен глава Чечни Рамзан Кадыров. «Если бы они были нужны, я предоставил бы центральную площадь Грозного», — сказал он

Рамзан Кадыров (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров, который выступил организаторов митинга в поддержку рохинджи в Мьянме на прошлой неделе, заявил, что сейчас надобности в новых митингах нет. С таким заявлением в своем Instagram Кадыров выступил на фоне митинга мусульман в Петербурге в поддержку рохинджи, на котором были задержаны десятки человек.

По мнению Кадырова, вопрос проблемы народа рохинджи «уже стал проблемой номер один, которую обсуждают в мире». В пример он привел призыв Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Астане к Мьянме принять мониторинговую миссию Совета ООН по правам человека. В ОИС входят Турция, Казахстан, Азербайджан и др. страны.

«Никакой надобности в митингах в настоящее время нет. Если бы они были нужны, я предоставил бы центральную площадь Грозного, создал бы необходимые условия», — говорится в сообщении Кадырова. Глава Чечни призывал «не поддаваться чьей-то агитации» и оказать посильную гуманитарную поддержку рохинджа.

В воскресенье, 10 сентября, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге​ прошла несогласованная акция мусульман в поддержку рохинджа, на которой, по данным источника «Фонтанки» в полиции, были задержаны 130 человек. На участников акции составлялись протоколы об участии в несогласованном мероприятии по ст. 20.2 КоАП России и по ст. 19.3 КоАП РФ («неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

Официально власти Петербурга не называли число задержанных участников акции.

В центре Грозного 4 сентября прошла акция в поддержку народа рохинджи, участниками которой, по данным чеченских властей, стали 1,1 млн человек. При этом в республике живут 1,4 млн человек.

В Мьянме длительный конфликт между местным населением и народом рохинджа разгорелся в конце августа, когда повстанцы рохинджа совершили серию нападений на полицейских. Власти возложили ответственность за атаки на «Араканскую армию спасения рохинджа», которая в Мьянме признана террористической, после чего начались ответные нападения. По данным ООН на 8 сентября, с 25 августа страну покинули уже 270 тыс. рохинджа.