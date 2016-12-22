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Погранслужба назвала прорыв Саакашвили через границу массовым нарушением
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Погранслужба назвала прорыв Саакашвили через границу массовым нарушением
Политика, 22:14
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Погранслужба назвала прорыв Саакашвили через границу массовым нарушением
Погранслужба Украины назвала пересечение госграницы страны Михаилом Саакашвили и его сторонниками «массовым нарушением государственной границы». Ранее стало известно, что для этого экс-глава Грузии «прорвал кордон пограничников»
Михаил Саакашвили (в центре) в окружении своих сторонников на украинско-польской границе (Фото: Валенитин Огиренко / Reuters)

Пересечение государственной границы Украины лишенным украинского гражданства экс-губернатором Одесской области и бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили со своими сторонниками является «массовым нарушением государственной границы». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Госпогранслужбы Украины.​

Инцидент, по данным пресс-службы, произошел около 20:00 [по местному времени]. «Группа агрессивно настроенных лиц со стороны въездных шлагбаумов в пункте пропуска Шегини устроила драку с представителями национальной полиции и пограничной службы», — сообщили в Госпогранслужбе. После этого члены этой группы, как отметили пограничники, «ворвались в пункт пропуска» и «способствовали незаконному нарушению государственной границы группой лиц среди которых были в том числе и народные депутаты Украины».

Во время инцидента, по данным пресс-службы, «несколько бойцов нацполиции и пограничной службы получили телесные повреждения». Госпогранслужба также опубликовала видео этого инцидента. На кадрах заметно, как несколько мужчин пытаются прорвать кордон из пограничников.

Ранее о том, что на польско-украинской границе на КПП Шегини произошла потасовка между сторонниками Саакашвили и представителями силовых ведомств Украины также сообщал корреспондент «РИА Новости». По его данным, после этого экс-глава Одесской области в сопровождении активистов, которые «буквально на руках вынесли» политика, «волной ворвались на территорию Украины».​

Прежде сам Саакашвили заявлял о том, что его поезд, который направлялся на территорию Украины из Польши, остановился и не трогается с места. Затем политика, по его данным, по громкой связи попросили покинуть состав. Остальным же пассажирам предложили пересесть на автобусы. Этим транспортом тогда также воспользовался экс-глава Одесской области.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: граница , Польша , Михаил Саакашвили , Ураина
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