В МИД Украины выразили протест из-за проведения выборов в Крыму

В МИД Украины заявили, что Киев выражает Москве «решительный протест» в связи с проведением в Крыму выборов. 10 сентября жители полуострова выбирают муниципальных депутатов. Также в Крыму проходят довыборы членов Госсовета

Здание МИД Украины (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Официальный представитель украинского МИД Марьяна Беца заявила, что Киев выражает Москве «решительный протест» из-за проведения на территории Крыма выборов. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

«Выражаем решительный протест в связи с «избирательными процессами» в оккупированном Крыму», — сообщила представитель украинского внешнеполитического ведомства. Выборы на полуострове она назвала «ничтожными по сути и содержанию».

Украина, как добавила Беца, «не признает любые «избирательные процессы» в Крыму. Их она также сочла «грубым нарушением Россией международного права и законов Украины».

В воскресенье, 10 августа, в России проходит единый день голосования. На полуострове в этот день жители Крыма выбирают муниципальных депутатов. Помимо этого в Крыму проходят довыборы депутатов Госсовета.

В Севастополе также выбирают губернатора. Там, согласно информации, опубликованной на сайте Центральной избирательной комиссии республики, 10 августа открылись 184 избирательных участка. На 17 из них помимо губернаторских выборов проходит дополнительное голосование по депутатам законодательного собрания города Севастополя первого созыва по одномандатному избирательному округу № 3.

Также в Войковском районе Керчи и в Ленинском районе Крыма выбирают депутатов регионального парламента в округе. В голосовании, как замечает ТАСС, смогут принять участие свыше 100 тыс. человек. Все бюллетени в республике, по данным агентства, напечатаны на трех государственных языках Крыма — русском, украинском и крымско-татарском.

Всего же участие в выборах в России должны принять ​46 млн избирателей. Они проголосуют на 6 тыс. выборов различного уровня. В частности, жители 16 субъектов России выберут глав регионов. В шести субъектах состоятся выборы в региональные парламенты. В Москве, в свою очередь, выберут муниципальных депутатов. Участие в последнем голосовании уже принял президент России Владимир Путин.