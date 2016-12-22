Президент России Владимир Путин принял участие в голосовании на муниципальных выборах в столице. Он проголосовал на участке № 2151. Там же свой голос политик отдавал в прошлом году во время выборов депутатов Госдумы

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин проголосовал на муниципальных выборах в Москве, передает ТАСС. Он пришел на участок № 2151 в здании Российской академии наук (РАН). РБК ведет онлайн-трансляцию с единого дня голосования.

Как уточнила агентству секретарь участка Галина Поплетеева, по данным на 11:40 мск, там уже проголосовал 51 человек (в том числе трое досрочно) из 1328 горожан, приписанных к этому участку. С начала работы на этом УИК, как уточнила Поплетеева, нарушений зафиксировано не было.

Ранее, 6 сентября, о том, что Владимир Путин может принять участие в голосовании на муниципальных выборах в столице со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщал телеканал «Дождь». По данным его собеседников, власть таким образом хотела привлечь внимание избирателей к выборам.

В Кремле на это, в свою очередь, тогда заявляли, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Если президент примет решение проголосовать на выборах, то он это сделает, отмечал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. «Выборы есть выборы, участие каждого человека в определении судьбы своей страны — это право каждого человека, каждого гражданина», — замечал он также в ответ на вопрос о том, что зачем Путину нужно идти на выборы​