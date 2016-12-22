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Саакашвили заявил о задержании его поезда на Украину
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Саакашвили заявил о задержании его поезда на Украину
Политика, 15:20
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Саакашвили заявил о задержании его поезда на Украину
Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, заявил о задержании поезда, на котором он планировал пересечь границу с Украиной. На станции отправления состав задержался более чем на полчаса
Михаил Саакашвили (Фото: Архип Верещагин / ТАСС)

Отправление поезда Перемышль — Киев, на котором экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили решил пересечь границу с Украиной, было задержано по распоряжению руководства «Украинских железных дорог», об этом рассказал сам политик, передает «Интерфакс-Украина».

«Представляете себе, с какими дикарями мы имеем дело? Было дикостью лишить меня гражданства методом плохого советского времени. Но остановить весь поезд на иностранной территории, в Европейском союзе, с сотнями пассажиров. Вы когда-то такое видели?..» — заявил Саакашвили, находясь в поезде вместе со своей семьей, сторонниками и журналистами.

«Президент Порошенко приказал железной дороге остановить поезд на территории Польши... Они взяли в заложники всех пассажиров, чтобы не впустить одного человека в Украину. Это же дикость», — заключил экс-губернатор.

Саакашвили направился к границе с Украиной вместо автобуса на поезде
Политика

Через некоторое время поезд все-таки отправился по назначению, об этом сообщил народный депутат Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем, который находится рядом с Саакашвили.

Согласно расписанию поезд Перемышль — Киев должен был отправиться со станции Перемышль в 14:07 мск. Таким образом, состав с Саакашвили был задержан на станции отправления более чем на полчаса.

Через несколько минут после слов о том, что поезд тронулся, Найем опроверг свое предыдущее заявление. «Уже за закрытыми дверями объявили снова, что не поедут, пока не сойдет гражданин, которому запрещен въезд», — сказал народный депутат агентству «Интерфакс-Украина». На уточняющий вопрос, отъехал ли поезд со станции, парламентарий ответил: «Не отъехали, стоим с закрытыми дверями».

По словам депутата, Саакашвили прошел по вагонам и извинился перед пассажирами, но подчеркнул, что не планирует покидать поезд. Политик заявил так, что задержание состава происходит по распоряжению президента Украины Петра Порошенко лично.

По данным УНИАН, пассажиров, которые находятся в поезде с Саакашвили, планируют доставить на Украину автобусами, об этом говорится в объявлении, которое по громкой связи сделал стюард поезда. Он также отметил, что стоимость билетов будет возмещена пассажирам по прибытии в пункт назначения.

Ранее сегодня сообщалось, что экс-губернатор Одесской области, недавно лишенный украинского гражданства, вернется на территорию Украины через КПП Краковец, куда он прибудет на автобусе. Однако по пути Саакашвили переменил свое решение и пересел с автобуса на поезд. «На КПП Краковец — мои сторонники и «титушки», возможны провокации. Мы посоветовались и решили, что поедем на «Интерсити», — пояснил Саакашвили.

До этого первый заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк заявил, что ведомству дано распоряжение не пускать Саакашвили на территорию Украины. «Мы изымаем паспорта, оформляем документы и возвращаем господина Саакашвили на территорию государства, из которого он прибыл», — заявил Серватюк, отметив, что у политика есть несколько украинских паспортов: внутренний и два иностранных. «Согласно решению уполномоченного государственного органа, эти паспорта недействительны. И у Государственной пограничной службы Украины есть поручение изъять эти паспорта», — сказал Серватюк.

​Саакашвили прибыл в Польшу за несколько дней до этого, там политик встретился со своими соратниками, которые прибыли поддержать его. Среди сторонников Саакашвили ​— несколько народных депутатов Верховной рады и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Указ президента Петра Порошенко о лишении Саакашвили украинского гражданства был подписан в конце июля. По официальной версии, такое решение было связано с тем, что Саакашвили предоставил ложные данные при получении украинского паспорта. После того как бывший губернатор покинул страну, он заявил о своем намерении вернуться обратно 10 сентября.

Автор: Ася Сотникова.
Теги: Михаил Саакашвили , Поезд , Украинские железные дороги
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